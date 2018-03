Metzingen Sommerfreizeiten für Kinder im Ferientagheim

Metzingen / swp

Die Sommerfreizeiten für Kinder im Ferientagheim finden in folgenden zwei Abschnitten statt: 30. Juli bis 10. August und 13. bis 24. August. Dafür können Kinder der Jahrgänge 2003 bis 2011 angemeldet werden. Die Loskarten liegen bis 11. April im evangelischen Gemeindebüro, in den Gemeindehäusern und bei den Filialen der Volksbank Ermstal-Alb in Metzingen, Riederich und Mittelstadt aus. Weitere Infos bei Ursel Jud in der Kirchenpflege, außer mittwochs, immer von 8 bis 11.30 Uhr, Telefon (0 71 23) 92 03 30 oder per E-Mail an: jud@kirche-metzingen.de.