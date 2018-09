Metzingen Laster sollen nachts draußen bleiben

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Metzingens Stadträte scheinen enttäuscht zu sein. Ein seit einem Jahr reifender Prozess mit der verheißungsvollen Bezeichnung „Lärmaktionsplan“ erweist sich als eine Art besserer Papiertiger. Wer also nachts wegen brummender Fahrzeugmotoren und aufgemotzter Auspuffanlagen schlecht schlafen kann, darf von dem, was der Gemeinderat am Donnerstagabend beschlossen hat, keine Wunderdinge erwarten. Das liegt vor allem an der mangelnden Zuständigkeit der Kommunen.

Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Anwohner der Nürtinger Straße klagen über zunehmenden Schwerlastverkehr aus Richtung Nürtingen kommend. Dass die Brummifahrer den Weg durch die Stadt wählen, um auf die B 28 zu gelangen, leuchtet ihnen ein, denn am Polizeiknoten vorbei geht es am Auchtertknoten in die drei Hauptrichtungen Ulm, Reutlingen und Stuttgart ganz bequem über Einfädelspuren. Nimmt der Fahrer aber die Umleitungsstrecke Nordtangente, steht er am Stoppschild und muss bei starkem Verkehr aus dem Stand auf die B 312 beschleunigen. Die Stelle dort ist unfallträchtig und vermutlich unter Truckern auch unbeliebt.

FWV-Fraktionsvorsitzender Peter Rogosch kennt die Sorgen der Menschen, zumal sich die FWV vergangene Woche mit Lärmgeplagten zur Infoveranstaltung getroffen hatte: „Die Bürger wollen eine Lösung“, sagte er, „keine weitere Problembeschreibung.“

