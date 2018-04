Kohlberg Soll der Kunstrasenplatz verkauft werden?

Kohlberg / Mara Sander

Auch die jüngste Gemeinderatssitzung in Kohlberg hat sich mit dem Thema Kunstrasenplatz befasst. Die geplante Umwandlung des alten Hartplatzes am TSV-Sportheims verzögert sich weiter. Das gab Bürgermeister Rainer Taigel am Montag bekannt. Vor allem sei noch nicht sicher, dass es überhaupt an dieser Stelle „unter den derzeitigen Rahmenbedingungen wie Untergrund und Benutzungsrisiken“ neben den finanziellen Voraussetzungen überhaupt möglich sei, so Taigel weiter.

Der Bauausschuss, ergänzt durch einen Rechtsanwalt, hat zusammen mit Vertretern von TSV und CVJM mit dem beauftragten Büro Dreigrün die Untersuchungsergebnisse vorberaten und könne derzeit keine Empfehlung dafür aussprechen, berichtete er.

Das Planungsbüro sieht ein großes Risiko durch den mangelhaften Untergrund. Dadurch können „unkalkulierbare Folgekosten“ und im Extremfall auch Personenschäden entstehen. „Das Risiko liegt beim Bauherrn, nicht beim Architekten“, informierte der Rathauschef. „Aus rechtlichen Gründen ist das Risiko auf dem jetzt vorhandenen Untergrund vermutlich nicht tragbar“, sagte er. Das Untersuchungsergebnis mache deutlich, dass „das Vorhaben mit derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu realisieren ist“. Man müsse prüfen, ob ein anderer Standort geeigneter sei. Da der Untergrund nicht den Vorschriften für den bisherigen Hartplatz entspricht, könne eine mögliche Option sein, den Hartplatz zu veräußern und an anderer geeigneter Stelle einen Kunstrasenplatz zu bauen, erklärte Taigel.

„Aber der Ball liegt jetzt im Feld der Vereine“, so Taigel zum Sachstand, dass die beteiligten Vereine jetzt die Sachlage beraten müssen. Wichtiger Punkt dabei seien die Finanzen. Der Kunstrasenplatz sei für die Gemeinde eine Freiwilligkeitsleistung, keine Pflicht, machte er bewusst. Da die Gemeinde schon ein Darlehen für ihre Pflichtaufgaben aufnehmen müsse, seien derzeit keine weiteren Mittel zur Verfügung als bisher geplant. Es müssen außerdem die Fördermöglichkeiten geprüft werden, die für einen zeitlichen Ablauf wie geplant zugesagt waren, aber nicht für Jahre später.

Seit April 2016 ist der Hartplatz nicht mehr nutzbar. Er wurde bei den Vorbereitungen für die Umwandlungsarbeiten beschädigt. Das Gerichtsverfahren gegen den ursprünglichen Planer hat sich derart verzögert, dass auch die Höhe einer möglichen Schadensersatzforderung nicht bekannt ist. Der Gemeinde sei es wichtig „zügig voran zu kommen“, betonte Taigel.

Das Gremium plädierte daher für eine separate Gemeinderatssitzung mit allen Beteiligten, um sich dem Thema Kunstrasenplatz zu widmen.