Zum TV Neuhausen erreichten uns folgende Zuschriften So etwas Unwürdiges noch nie erlebt

swp

Ungewiss bleibt, ob der TV Neuhausen absteigt oder nicht, Gewissheit besteht aber, wer hinter der Misere steckt.

Mit zehn neuen Spielern und neuem Trainer ist der TVN in die Saison gestartet. Keine leichte Aufgabe, aus dieser Menge eine homogene, eingespielte Mannschaft zu formen. Dazu kamen bis Oktober eine ganze Reihe an Störfaktoren, die eine enorme Unruhe in die Mannschaft gebracht hat. Der Trainer musste bis Ende September alleine fünf Mal umziehen, bis der eigentlich nicht dafür verantwortliche Abteilungsleiter Thomas Reusch einsprang und eine Bleibe bei den Schwiegereltern fand.

Die Mannschaft erhielt erstmals im Oktober ihr Gehalt, nicht einfach für Spieler aus der Fremde, ohne Freunde und Verwandte vor Ort ohne Geld zurecht zukommen. Für den Trainer war dann im November auch schon bei einem Punktestand von 10:16 Schluss. Freilich gab es zu diesem Zeitpunkt Diskussionsbedarf nach Athletik, Ausdauer und Führungsspielern, aber keinen zwingenden Grund für eine Entlassung.

Der TVN hat viele Eigengewächse, die es zu B-Lizenzen oder gar als Spieler bis in die Nationalmannschaft gebracht haben. Sie hätten mit Rat und Tat zur Seite gestanden, hätte man sie gefragt. Ebenso wie die Mannschaft, die nicht gefragt wurde oder der Trainer der zweiten Mannschaft, der am Abend vor der Entlassung informiert wurde. Er hätte zu Protokoll gegeben, dass die Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft noch nie von einem Trainer mehr gefördert wurde. Dafür wird zwei Drittel der Mannschaft mitgeteilt, dass man ohne sie plant und Verträge nicht verlängert werden. Später rudert man bei Einzelnen wieder zurück, aber da sind diese schon weg oder wollen nicht mehr.

Ein zunehmender Vertrauensverlust in die Geschäftsführung begleitet das ganze Jahr. Wenn überhaupt etwas gesprochen wird, hat die Mannschaft in der Regel etwas ganz anderes gehört als die Geschäftsleitung später gesagt haben will, das geht auch mir so. Zunehmend erfährt die gesamte Mannschaft wichtige Entscheidungen über eine Whatsapp-Nachricht oder über die Zeitung. So auch nach sechs Wochen Ungewissheit und ohne Trainer, dass Sinisa Mitranic der neue Trainer mit dem TVN-Gen ist.

Das Gen hat nur kurz gehalten. In dieser Notsituation übernehmen Daniel Reusch und Ferdinand Michalik das Ruder, weil die Geschäftsführung weiterhin keine Lösung hat.

Gedankt wird Ihnen das noch am Tag der Übernahme mit einer Wutrede der Geschäftsführung. Ein guter Grund, doch alles hinzuschmeißen. Sie machen weiter unter der Bedingung, dass die Geschäftsführung sich nicht mehr einmischt. Der weitere Verlauf ist bekannt, neue Spielerverpflichtungen erfahren wir über Whatsapp oder die Zeitung. Keiner der neuen Spieler wurde medizinisch gecheckt.

Während der Saison wurden Spieler vom Geschäftsleiter zu anderen Physiotherapeuten als den TVN-eigenen geschickt. Ohne Absprache mit mir oder Tobias Schur.

Die entstandene Rechnung sollte ich später mit entsprechenden Rezepten begleichen. Auch wurde ein Spieler mit einer langfristigen Verletzung vom Geschäftsleiter zu einer Blutegeltherapie geschickt. Der Spieler sollte mir davon nichts sagen. Wie immer kommt so etwas heraus. Es wäre im Falle einer Komplikation schwerlich der Berufsgenossenschaft zu erklären gewesen, wie sich ein Geschäftsleiter, 18 Jahre alt, in eine von der BG zwingend über ihren Durchgangsarzt zu erfolgende Behandlung einmischen kann.

Das armseligste, erbärmlichste Zeugnis der Hilfslosigkeit hat die Geschäftsleitung am vergangenen Samstag geliefert. Neben mehreren anderen Spielern spielten zwei Urgesteine zum letzten Mal in der Hofbühlhalle. Ferdinand Michalik und Daniel Reusch, die wie niemand zuvor für den TVN alles gegeben haben und in schlimmster Not der Geschäftsführung helfend zur Seite gesprungen sind, werden ohne irgendein Wort des Dankes oder einer Geste der Geschäftsführung bei ihrem letzten Heimspiel aus der Halle entlassen. Allein die Reusch-Eltern schaffen es, die Ehre des TVN ein wenig mit einer persönlichen Verabschiedung im Foyer zu retten. Es macht die Runde, dass die Geschäftsleitung dies bei den Relegationsspielen plant. Die sind, wie man weiß, ungewiss.

Aus der Zeitung erfahren wir alle, dass eine Verabschiedung mit Grillen für den Sonntag geplant ist. Wir alle, Spieler und Betreuer, wissen von nichts, erstaunte Fragen in der Whatsapp-Gruppe bleiben ohne Reaktion der Geschäftsführung.

Ich habe in 30 Jahren TVN Auf- und Abstiege mitgemacht, viele Ämter bekleidet, alle Abteilungsleiter des TVN-Handball seit Otto Staudinger und alle Geschäftsführer der GmbH erlebt, aber nie etwas vergleichbar Unwürdiges.

Ein Geschäftsleiter mit 18 Jahren ist ein Experiment, und man muss sich auf einen respektvollen und manchmal demütigen Umgang mit dem Amt verlassen, zur Not bedarf es einer korrigierenden Hand. Definitiv fehlt es derzeit beim TVN an allen diesen Tugenden, die eine Persönlichkeit in dieser Position ausmachen und der notwendigen korrigierenden Hand.

Es ist immer wieder die Rede davon wie gut der Geschäftsleiter Nico Held vernetzt ist – das mag sein, aber nicht mit dem eigenen Verein.