Ein Brathähnchen oder ein Kilo Hackfleisch für 3,99 Euro: Das sind Supermarktpreise, mit denen weder Metzgerfachbetriebe noch landwirtschaftliche Selbstvermarkter mithalten können. Wiederholte Skandale um Großschlachtereien, zuletzt beim Konzern Tönnies, haben eine gesellschaftspolitische Diskussion um Billigfleisch entfacht. Es geht ums Tierwohl, aber auch um die Arbeitsbedingungen in diesen industriellen Massenschlachtanlagen.

Kommentar zu Tönnies, industriellem Schlachten und der Chance für den Metzinger Schlachthof Billiges Fleisch schafft Armut Metzingen

Initiative für einen regionalen Schlachtbetrieb im Ermstal

Es gibt aber Alternativen, etwa eine regionale Lösung nach dem Beispiel des Metzinger Schlachthofs, der zum Jahresende schließen muss. Eine Initiative von Tierhaltern, Landwirten und Metzgern hat sich zusammengeschlossen, um auszuloten, ob sich ein neuer regionaler Schlachthof in der Region etablieren könnte. Dabei geht es nicht nur um qualitativ hochwertige Fleisch- und Wurstprodukte, sondern ebenso um den Erhalt der kleinteiligen Landwirtschaft und mithin den Erhalt der Kulturlandschaft am Albtrauf und auf der Schwäbischen Alb.

Was halten Sie davon, dass im Erms­tal oder im Albvorland eine neue Schlachtstätte gebaut werden soll?

Stephan Allgöwer: Wir als Slow Food Convivium Tübingen-Neckar-Alb sehen eine neue Schlachtstätte im Ermstal als große Chance, weil es eine sinnvolle Alternative zur massenverarbeitenden Tierindustrie der heutigen Schlachtfabriken mit all ihren Problemen darstellt. Kurze Transportwege und stressfreies Handling der Tiere können nur in einem regionalen Umfeld funktionieren, mit einem Neubau ergäbe sich idealerweise auch die Möglichkeit, von Anfang an die Zulassung für Biofleisch, Schafe und Wild anzustreben. Und wenn damit noch eine neue Organisationsform käme, eine Genossenschaft aus Produzenten, Verarbeitern und Konsumenten, können damit vielleicht Vorurteile abgebaut werden, die in jüngster Zeit zwischen Landwirten, Umweltschützern und Verbrauchern offenbar geworden sind.

Welchen besonderen Reiz hat für Sie die Landschaft im Ermstal/Albvorland? Welchen Bezug haben Sie zur Landschaft und Natur?

Das Ermstal und das Albvorland haben durch das Aufeinandertreffen von Weinbau, Obstbau und der dazugehörigen Kulturlandschaft ein Alleinstellungsmerkmal, das es zu pflegen und zu erhalten gilt. Die Haltung von Schafen auf der Alb, die wildreichen Wälder und die dazugehörige Vegetation sind ebenso Teil dieses einzigartigen und schützenswerten Ökosystems.

Hinsichtlich Tierhaltung und Fleischkonsum: Was ist Ihnen wichtig für die Zukunft, worauf sollte künftig mehr geachtet werden?

Für Slow Food ist klar, dass die Menge, die an Fleisch konsumiert wird und die Preise, zu welchen Fleisch in deutschen Supermärkten und Discountern angeboten wird, nur mit industrieller Tierhaltung und -verarbeitung möglich sind. Die Folgen dieses Preisdrucks erleben wir aktuell nicht nur in Gütersloh. Diese Zustände lassen sich nur ändern, wenn anständige Arbeit auch anständig bezahlt wird. Wenn Kälber lange bei ihrer Mutter bleiben, Rinder Auslauf haben, das Futter vom eigenen Hof kommt und Schweine noch im Matsch wühlen dürfen. Eine bessere Aufzucht und mehr Tierwohl bedingen allerdings einen angemessenen Preis. Doch dafür bekommen wir Verbraucher dann auch ein hochwertiges regionales Produkt von Tieren, die vor dem Schlachten keine Odyssee durch halb Europa erleiden müssen und deren Futter vorher aus der halben Welt her transportiert wurde. Und wenn sich dann wieder das Prinzip „Sonntagsbraten“ durchsetzt, dann tut das auch der Umwelt gut. Dazu braucht es regionale Produktion und eine verantwortliche Verarbeitung, die dazugehörende Infrastruktur sowie umfassende Fachkenntnisse.