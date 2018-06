Metzingen Sintflut über Metzingen

Metzingen / swp

Tropfen waren nicht mehr zu erkennen, buchstäblich in Strömen ergoss sich gestern Abend um kurz vor 20 Uhr das Wasser vom Himmel auf Metzingen herab. Erste Anlaufstelle der Regenmassen war das Otto-Dipper-Stadion, wo die Plätze und Laufbahnen binnen Minuten komplett unter Wasser standen. Die Mengen konnte auch die neue Drainage des Kunstrasenplatzes nicht mehr fassen. Ob dort im Stadion heute das große Jugendfußball-Turnier fortgesetzt werden kann, wird sich erst am Morgen entscheiden.

Öschhallen laufen voll

Über den Vogelherd, wo die Feuerwehr später eine Tiefgarage auspumpen musste, und den Haugenrain, wo unter anderem in der Römerstraße zahlreiche Keller und Garagen vollliefen, zog die Regenfront Richtung Bahnhof und Öschhalle. An der Halle staute sich das Wasser zunächst bis zu 40 Zentimeter an der Außenwand, drang aber nach und nach in das Gebäude ein. Zunächst wurde der Eingangsbereich überschwemmt, dann lief das Wasser langsam in beide Turnhallen, wo die Tischtennis-Abteilung der TuS gerade ihren Trainingsabend absolvierte. Die alarmierte Feuerwehr benötigte zwar nicht lange, um das Wasser wieder aus der Halle zu pumpen. Wie stark die Hallenböden aber trotzdem in Mitleidenschaft gezogen worden sind, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Ordnungsamtsleiter Albrecht Gaiser, der selbst gestern Abend vor Ort war, konnte dazu natürlich keine schnelle Prognose abgeben.

Zwischenzeitlich mischte sich auch Hagel in den Regen, große Flächen, etwa im Stadion, sahen aus wie nach einem Schneefall. Da die Körner aber recht klein waren, wurden diesbezüglich gestern Abend keine Schäden mehr bekannt.

Und die umliegenden Gemeinden? „In Dettingen ist alles harmlos“, schrieb eine Kollegin, als sie auf das Unwetter in Metzingen aufmerksam gemacht wurde. Auch in Bad Urach musste die Feuerwehr nicht ausrücken. Dem Polizeirevier Metzingen war nur noch der Gefahrenpunkt am Ermswehr auf Höhe des Freibades in Metzingen bekannt. Bis Redaktionsschluss war somit nur gemeldet, dass außer in Metzingen nur die Feuerwehr in Neckartenzlingen und Neckartailfingen zum Auspumpen vollgelaufener Keller angefordert wurde.

Das Wichtigste: Verletzte hat das Unwetter nach ersten Meldungen nicht gefordert.