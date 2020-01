„Darf ich die streicheln?“ – „Darf man sie füttern?“ – „Zwei Prosecco, bitte!“ Dunja Koch und die anderen Mitglieder sowie Tierpaten der Dettinger Ziegenfreunde haben an Silvester zwischen 11 und 13 Uhr alle Hände voll zu tun. Bei herrlichem Wetter strömen hunderte Besucher zum Stall aufs Calverbühle, wo an diesem Tag alle Bereiche offenstehen. Vor allem, da dort aktuell bei einer der beiden jeweils gut 20 Tiere umfassenden Herden fünf Kitze leben. Die erwachsenen ebenso wie die jungen Tiere nehmen den Andrang so freundlich wie gelassen hin.