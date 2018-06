Metzingen Sieben-Keltern-Schule

Metzingen / Mara Sander

Wahrlich ein Festtag: Mit diesen Worten begrüßte Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler die vielen Gäste, die zum Festakt für die modernisierte Sieben-Keltern-Schule gekommen waren. Das denkmalgeschützte Gebäude ist zweieinhalb Jahre lang grundsaniert worden. „Es war eine große Herausforderung, das Gebäude in den Zustand zu bringen, wie wir ihn heute sehen“, fasste Fiedler die Problematik zusammen, eine moderne Schule in einem nicht nur durch den Hagel 2013 beschädigten historischen Gebäude einzurichten. Damit meinte er außer 13 Millionen Euro an Kosten für die Generalsanierung vor allem die Planung unter Berücksichtigung aller Vorgaben des Denkmalschutzes und der unvermutet großen Substanzschäden. Die wurden erst sichtbar, als man das Gebäude nach dem Hagelschlag, der das Dach und die oberen Räume stark beschädigte, genauer untersuchte.

Zudem war es eine logistische Herausforderung, die mehrjährige Sanierung bei laufendem Schulbetrieb durchzuführen. „Wir wollten ursprünglich stockwerkweise vorgehen“, so Fiedler. Doch dieses Ziel war symbolisch gesehen verhagelt, also mussten die Räumlichkeiten in Container verlegt werden, um die Kinder nicht auf verschiedene Gebäude in der Stadt verteilen zu müssen.

Zwei Umzüge waren für alle Beteiligten eine große und meisterhaft gelöste Aufgabe, die allen höchsten Einsatz abverlangte. Die Schüler packten kräftig mit an, was den Zusammenhalt förderte. Entstanden sei ein „Schmuckstück, das seinesgleichen sucht“ für eine der größten Grundschulen im Land mit rund 400 Schülern, so Fiedler.

Schulleiterin Doris Hertkorn-Gärtner war nichts anzumerken von den Strapazen der Umbauzeit, „eine spannende, intensive Zeit“. Sie freute sich über das große Interesse in der Bürgerschaft, denn schon vor dem kleinen Festakt wollten mehrere hundert Menschen das Gebäude anschauen, darunter viele ehemalige Schüler. Sie ging auch auf das neue pädagogische Konzept ein. Diese könne nun dank der hellen, großzügigen Räume und deren hervorragender Akustik, umgesetzt werden. Das Schulhaus biete ausreichend Platz für konzentriertes Lernen und gutes Zusammenleben: „Es macht Spaß, hier mit den Kindern zu arbeiten und zu leben.“

Architekt Sebastian Krieg sprach ein Grußwort „stellvertretend für über 300 projektbeteiligte Handwerker, Unternehmer und Planer“. Die Sanierung sei „rückblickend eine unglaublich intensive, spannende und lehrreiche Schulbau-Zeit“ gewesen, die er mit Bildern illustrierte, darunter auch eine Aufnahme der Baustelle der Sieben-Keltern-Schule im Jahr 1908. Der Rohbau wurde 1906 „in nur sechs Monaten unter Verwendung damals ganz neuer Baumaterialien und Bautechniken mit Eisen-Beton errichtet“. Die Gesamtbausumme betrug knapp 300 000 Mark. „Das Gebäude wurde in nur zweieinhalb Jahren fertiggestellt. Eine wahre Pionierleistung in Metzingen“, so Krieg.

Genauso lange dauerte jetzt die Generalsanierung, wobei der Einzug sogar ein halbes Jahr früher als zunächst geplant stattfinden konnte. „Es wurde gemeinsam an einem Strang gezogen, Lösungen wurden gefunden, Schwierigkeiten gemeinsam bewältigt, erinnerte der Architekt. „Dabei gingen mehrere Mitwirkende bis an die Leistungsgrenze und Einzelne auch darüber hinaus.“ Alle seien froh, dass diese Großbaustelle ohne Unfälle abgeschlossen werden konnte. Krieg überreichte der Schulleiterin zur Erinnerung an die Sanierung ein restauriertes Thermometer.