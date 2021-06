Weil er seine Enkeltochter in sechs Fällen schwer sexuell missbrauchte verurteilte am Mittwoch die 3. Große Jugendkammer des Tübinger Landgerichts einen 64-jährigen Mann zu vier Jahren und drei Monaten Haft. Der Angeklagte hatte die Übergriffe, die 2016 und 2017 in der Wohnung des Angeklagten...