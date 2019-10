Als Sichernder so konzentriert wie der Vorsteiger im Fels: Jörg Greiner (links) beobachtet am Geschlitzten Fels im oberen Ermstal seinen Seilschaftspartner Marcel Bürck von unten, gibt Seil nach oder holt es ein, sollte der an seine Leistungsgrenze gelangen. © Foto: Thomas Kiehl