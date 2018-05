Riederich September wird angepeilt

Riederich / al

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat sich das Gremium für eine Erweiterung des Kindergartens in der Weiherstraße ausgesprochen.

Durch die Modulbauweise ist es möglich, bereits im September die neue Gruppe räumlich unterzubringen. Architekt Jochen Klarmann stellte die bisherige Planung vor. Er verwies darauf, dass es sich um eine provisorische Lösung handle, bei der der bestehende Teil des Gebäudes durch ein Verbindungsmodul aus Holz mit den neuen vernetzt wird. Die neue Fläche sei rund 209 Quadratmeter groß und liege im hinteren Bereich, in der Nähe des Gartens. Gemeinderätin Petra Bäuerle fragte nach, was mit den Spielgeräten passiere, die aufgrund der Module ihrem alten Platz weichen müssen? Die Schaukel würde ebenso wie die Gartenhütte versetzt werden, ob das für den Pavillon gelte, ist nicht klar. Auf Nachfrage von Bettina Löffler, was das Thema Lärmschutz in den Modulen anbelangt, versicherte Klarmann, dass sie die Mindestanforderungen erfüllen müssen.

Insgesamt wird der Komplex aus zehn Modulen bestehen. Der Weg in den Garten bleibt bestehen, nur wird sich dort eine Tür, anstelle des bisher offenen Zugangs, befinden. „Wie schnell geht so etwas?“ fragte Löffler nach der Bauzeit. Die Antwort: Etwa eine Woche, im September soll es in Betrieb gehen.