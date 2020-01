Die Reckstange ist unauffällig angebracht in Walter Müllers Hausflur. Hin und wieder zieht er sich dort in die Höhe. Ein bis zweimal die Woche bricht er zudem in den nahen Uracher Wald auf und legt während seines Laufprogramms Sprints und die eine oder andere Liegestütze ein. Das Fitnessprogram...