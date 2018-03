Geselligkeit Senioren informiert und unterhalten

Würtingen / Gabriele Böhm

Fast 300 Senioren waren der Einladung der Gemeinde St. Johann zu einem gemeinsamen Seniorennachmittag gefolgt und nahmen am Samstagnachmittag an liebevoll geschmückten Tischen in der Gemeindehalle in Würtingen Platz. Ein Fahrdienst hatte dafür gesorgt, dass auch Gäste kommen konnten, die selbst nicht motorisiert waren.

Der Frühling hat begonnen

„Es ist eine schöne Tradition“, sagte Bürgermeister Florian Bauer und dankte allen Helfern für ihre Unterstützung. „Wenn der Seniorennachmittag stattfindet, wissen wir auch immer, dass auf der Alb der Frühling begonnen hat.“ Es sei immer eine gute Gelegenheit, sich zu treffen und Neuigkeiten auszutauschen. Unter den zahlreich erschienenen Ehrengästen aus Politik und Kirche konnte Bürgermeister Bauer auch den ehemaligen Bürgermeister der Kispelgemeinde, Raimund Speidel, in Würtingen begrüßen. „Das Zusammensein bedeutet Freude“, sagte Pfarrer Sebastian Roos von den evangelischen Kirchengemeinden Würtingen und Bleichstetten. „Es ist wichtig, solche freudigen Stunden bewusst zu erleben und wertzuschätzen, denn wir wissen, dass es auch schwere Momente im Leben gibt.“ Gemeinsam wurde „Geh aus mein Herz“ gesungen. Das Mitsingen machte vielen Gästen sichtlich Freude.

Vereine spielen auf

Gut bei Stimme zeigte sich der Gesangverein Upfingen mit „Schön ist der Morgen“ oder „Spürst du den Zauber der Natur“. Der Musikverein Trachtenkapelle Würtingen erfreute die Gäste mit einem breiten Repertoire an Stücken. Etwas zu Staunen und zu Lachen gab es bei der „Comedy-Zauberschau“ mit dem bekannten Kabarettisten Gerald Ettwein.