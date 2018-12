Glems Selbstgemachtes aus dem Ort

Glems / Mara Sander

Die Vielzahl der Advents- und Weihnachtsmärkte und deren teilweise sehr frühen Termine, einzelne sogar noch vor dem „Totensonntag“ und damit dem 1. Advent, muss der Glemser Weihnachtsmarkt keineswegs fürchten. Im Gegenteil, die Menschen warten darauf, dass „endlich dritter Advent wird“, wie nicht nur in diesem Jahr viele Stammgäste bekunden.

Sie kommen teilweise schon seit der Premiere vor 21 Jahren jedes Jahr nach Glems, weil der Markt mit 20 Ständen „gemütlich klein ist“. Er beginnt am Rathaus und reicht bis ein paar Stände in Richtung Kirche und Friedhof hinaus. Mitten im Ort präsentieren dann ausschließlich Glemser Bürger oder Menschen, die in Glems ihre familiären Wurzeln haben, ihre kreativen Arbeiten, Produkte und Fähigkeiten.

Gleich am Eingang verarbeitet der Trachtenverein Kartoffeln aus Glems zu Spiralen als Alternative zu Pommes, und backt Holzofenbrot mit einem besonderen Trick. Die Laibe sind nämlich sozusagen doppelt gebacken, weil sie nach der üblichen Backzeit aus dem Ofen geholt und dann mit der helleren Seite dort wieder eingeschoben werden, wo die Hitze am stärksten ist.

Andreas Seiz, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Ortsvorsteher, bietet mit seinem Glühweinstand eine besonders große Auswahl an Geschmacksrichtungen, nach vielen Jahren endlich wieder einen Kirschglühwein und natürlich auch „Oma Siglindes“ Kinderpunsch nach dem Rezept seiner Mutter. Etwas weiter ist der Glühmost vom Förderverein Obstbaumuseum keine Konkurrenz, sondern ein Zusatzangebot.

Es ist schon gute Tradition, dass Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler als Stadtoberhaupt und der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth zur Eröffnung einen Glühmost zusammen mit dem Ortsvorsteher und den Vereinsvorständen genießen. Probieren können die Gäste des Marktes sowohl den Glühwein als auch Omas Punsch und das bei passender Kulisse, die der Schnee am Sonntag bescherte.

Handgestricktes aus Glems wird dann besonders gerne gekauft. Auch die „Apfel-Curry-Suppe“ des örtlichen Gastronomen wärmt, was gleichermaßen für „flying Hirsch“ oder „hot Lumumba“ und „warmer Kokosapfel“ vom Bauwagen-Team gilt. Aufwärmen kann man sich außerdem bei „Kunst im Kuhstall“ mit Werken von Brigitte Schmauder, die viel mehr als nur Engel malt und fertigt und in wohliger Wärme präsentiert. Engel gibt es ohnehin in großer Auswahl an mehreren Ständen.

Die besonderen „helfenden Engel“, ohne die nichts geht, sind zahlreich im Einsatz. Das fängt an beim Einstudieren der Lieder im Kindergarten für die Eröffnung und hört bei dem Team, das für das Krippenspiel zuständig ist, noch lange nicht auf. Und genau dieses hochwertige Krippenspiel ist ein „Wahrzeichen“ für diesen Weihnachtsmarkt. „Die christliche Botschaft zum Leuchten bringen“, wie Pfarrer Ulrich Rapp die Aufführung beschreibt, deren inhaltliche Aussage nicht an der Oberfläche bleibt, sondern Herzen berührt und zum Nachdenken anregt.

Die Kinder sprechen den Text aus Überzeugung, nicht nur, weil er auswendig gelernt wurde. Sie frieren als Engel und Hirten sogar ein bisschen wie in Bethlehem und bringen die Augen der Zuschauer zum Glänzen. Maria und Josefs Herbergssuche wäre allerdings in Glems vermutlich einfacher gewesen, denn Gastfreundschaft ist den Glemsern wichtig. Darum gestalten sie ihren Weihnachtsmarkt auch entsprechend. „Glemser Handwerk und Produkte, sonst nichts, kein Kruscht, keine Krämermarktsware, das bleibt so“, verspricht der Ortsvorsteher Andreas Seiz auch für die Zukunft.

Für zusätzlichen Lichterglanz hat er durch Beleuchtung der Zweige entlaubter Bäume gesorgt, die einen Eingang zur Weihnachtsgeschichte in Glems bilden. Natürlich gibt es auch in Glems reichlich zu essen und zu trinken auf dem Weihnachtsmarkt, aber die Stände mit Handwerksarbeiten und Basteleien werden ausreichend gewürdigt, indem gekauft wird, und seien es „nur“ ein paar handgestrickte Socken oder die „Springerle“, die zwar beliebt sind, aber ungern selbst gebacken werden. Es gibt zudem auch Nützliches wie den von Andreas Kugel hergestellten Knochenleim oder mit natürlichen Ölen, Wachsen und Harzen behandelten Produkte aus Holz, wie einen Ständer für Kopfhörer, Lautsprecher oder Utensilien für den Schreibtisch.

Besonders gern werden auch Geschenke von den Streuobstwiesen gekauft, so eine Williams Birne in flüssiger Form schmeckt nicht nur an den Festtagen, und die „Gutsle“ muss nicht jeder selbst backen. Das machen schon viele fleißige Hände, aber nicht nur in Glems.