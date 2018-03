Metzingen Seit 60 Jahren über den Wolken

swp

Der Luftsportverein hat kürzlich seine Hauptversammlung abgehalten. Der Vorsitzende Reiner Gaa konnte dabei auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Mit der Neuanschaffung eines Segelflugzeugs mit Elektro-Antrieb wurde der Flugzeugpark erneuert. Eine weitere Neuerung war das Fuhrmannstreffen, das gemeinsam mit der Interessengemeinschaft der Pferdefreunde Glems auf dem Roßfeld stattgefunden hat.

Ausbildungsleiter Klaus Dost konnte in seinem Bericht auf zahlreiche Erfolge der vergangenen Flugsaison zurückblicken. Im Segelflug absolvierten Benedikt Binder und Emma Thumm ihre ersten Alleinflüge. Tobias Müller und Marc Wenzelburger haben ihre Pilotenausbildung abgeschlossen und konnten ihre Pilotenlizenzen vom Regierungspräsidium in Empfang nehmen. Max Wörner hat die Schleppberechtigung für den Motorsegler erhalten. In der Sparte Ultraleicht haben Jan Kipping und Benjamin Schölkopf ihren ersten Alleinflug absolviert. Kommende Flugsaison wird es mit Max Wörner und Benjamin Handel zwei neue Fluglehrer im Bereich Segelflug geben.

Neben den Erfolgen im Bereich der Ausbildung wurden auch zahlreiche Streckenflüge absolviert. Kurt Sautter flog vom österreichischen Feldkirchen einen weiteren Streckenflug über 1000 Kilometer und nahm an einem Segelflugwettbewerb im italienischen Rieti teil, wo ihm sein bislang schnellster Wettbewerbsflug mit einem Schnitt von 152,8 Stundenkilometern über eine Distanz von 512,2 Kilometern gelang.

Insgesamt waren die Flugzeuge des Vereins trotz des oft durchwachsenen Wetters rund 1000 Stunden in der Luft.

Die Modellflieger nahmen an der Modellflugweltmeisterschaft in Ungarn sowie an Weltcupwettbewerben in Rumänien, Schweden, Ungarn, Deutschland, Tschechien und der Schweiz teil. An den Weltcupwettbewerben mit teils mehr als 50 Teilnehmern gab es Podestplätze und Weltcupsiege für Dietrich Sautter und Volker Bajorat sowie weitere Platzierungen unter den Top 10 für Frank Adametz und Steffen Reuß. Außerdem holte Dietrich Sautter bei der Deutschen Meisterschaft in Manching zwei Meistertitel.

In den Neuwahlen wurden die bisherigen Funktionsträger Reiner Gaa (Vorsitzender), Wolfgang Schick (stellvertretender Vorsitzender), Kurt Sautter (Finanzverwalter), Timo Kuhn (Heimverwalter), Hartmut Leibfarth (Werkstattleiter), Klaus Dost (Ausbildungsleiter) und Volker Bajorat (Vertreter der Modellfluggruppe) in ihren Ämtern bestätigt.

Neu gewählt wurde Eberhard Scheu als Schriftführer. Benjamin Handel übernimmt das Amt des Jugendleiters. Benjamin Schölkopf und Tobias Schüle wurden als Beisitzer gewählt.

Besonders geehrt wurde Wolfgang Schick mit der goldenen Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz für 60 Jahre Mitgliedschaft im LSV Roßfeld.