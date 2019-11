Was muss in seinem Kopf vorgegangen sein? Johannes Friedrich Oettinger sitzt auf einem Felsen am Burgberg und blickt hinunter. Sein Haus und die Schmiedewerkstatt sind abgebrochen, Wald und Wiesen verkauft. Wie das Fell eines erlegten Bären haben sie seinen Besitz aufgeteilt, akribisch genau, auf H...