Das Urteil des Tübinger Landgerichts am Mittwoch fiel deutlich aus. Ein 26-jähriger Heilerziehungspfleger aus einer Albgemeinde muss wegen schweren Raubes und Diebstahl für fünfeinhalb Jahre hinter Gitter. Er hatte am 13. Mai 2020 eine Frau während ihrer Nachtwache in einer sozialen Einrichtu...