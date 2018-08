Fußball Schwere Aufgabe beim Team der Stunde

Region / past

Als vergangenen Sonntag der Glemser Neuzugang Yero Fall nach nur 34 gespielten Minuten die Rote Karte sah, spielten die Glemser über 60 Spielminuten in Unterzahl. „Wir wollten mit einem Dreier in die neue Saison starten. Der frühe Platzverweis hat uns natürlich in unseren Möglichkeiten eingeschränkt. Letztendlich sind wir aber nach dem Sonntagsschuss und dem darauffolgenden Rückstand gut zurückgekommen und waren die bessere Mannschaft“, erklärt TSV Glems-Coach Thomas Stoof. „Final müssen wir uns mit dem Punkt dann aber einfach zufrieden geben“, ergänzt er.

Kommenden Sonntag trifft die Stoof-Elf auf den vielversprechenden Aufsteiger TV Unterhausen, der bereits sechs Punkte aus zwei Spielen, also die volle Ausbeute, holte. „Wir fahren hin, um zu gewinnen, das ist klar. Durch den Aufstieg kommt der TVU mit viel Euphorie in die Saison und belohnt sich mit sechs Punkten. Es wird eine echte Herausforderung“, lässt der Glemser Kommandogeber wissen. Besonders im Blickpunkt steht dabei der Unterhäuser Top-Torjäger Luka Brendle, der bereits sechs Treffer auf dem Konto zu verbuchen hat: „Wir müssen auf ihn aufpassen“, sagt Stoof.

Personell ist die Lage eher entspannt bei den Glemsern. Aus dem Urlaub kommen Patrick März, Giuseppe Bergamo und Christian Krause zurück. Inwieweit sie für einen Kader- oder Startelfeinsatz in Frage kommen, müsse Stoof im Training beurteilen und sich ein Bild von deren Fitnesszustand machen.

Topduell in Riederich

Die Riedericher Heide-Kicker dürfen den TSV Betzingen begrüßen. Beide Teams erzielten zuletzt gute Ergebnisse; Die Gargin-Elf besiegte Walddorf deutlich mit 4:1, die Jungs unter Spielertrainer Antonio Tunjic zeigten Moral in Hälfte zwei und gewinnen 5:2 gegen Kusterdingen. Sicher keine leichte Aufgabe für die Riedericher, zumal man vergangene Spielzeit in der Abschlusstabelle lediglich zwei Punkte vor den Betzingern lag.

Gespannt darf man auch auf die Partie zwischen dem SV Walddorf und Aufsteiger SV Rommelsbach blicken. Die Rommelsbacher holten gegen Oferdingen einen Zähler und mussten sich nur knapp (2:3) gegen Bezirksliga-Absteiger TSV Pliezhausen geschlagen geben. Ob es nun für den ersten A-Liga-Dreier reicht, wird sich am kommenden Sonntag zeigen.