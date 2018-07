Grabenstetten Liveticker: Brand an der Rulamanschule

An der Rulamanschule in Grabenstetten ist ein dramatischer Brand entstanden. © Foto: Thomas Kiehl

Grabenstetten / Regine Lotterer & Alexander Thomys

An der Rulamanschule in Grabenstetten ist ein dramatischer Brand entstanden. Die Schüler sind in Sicherheit und momentan in der Falkensteinhalle untergebracht, wie die Polizei mitteilt. Hier ein Überblick der Geschehnisse:

+++13:27 Uhr+++

Video vom Thomas Kiehl:



+++13:25 Uhr+++

DRK-Schnelleinsatzgruppe ist zur Absicherung und Verpflegung vor Ort.



+++13:15 Uhr++

Die Feuerwehr Reutlingen ist zur Schadstoffmessung alarmiert worden und um weitere Atemschutz-Geräte zur Verfugung zu stellen.

+++13:06 Uhr+++

Erhebliche Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wird gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



+++12:50 Uhr+++

Schulgebäude ist wohl nicht mehr zu retten, gelöscht wird nur noch im Außenangriff.

+++12:44 Uhr+++

Kein Innengriff mehr, Klassenzimmer im Vollbrand.

+++12:31 Uhr+++

Decke zum ersten Stock eingestürzt.

+++12:29 Uhr+++

Schwelbrand breitet sich aus. Gebäude leer, keine Verletzten.

+++12:26 Uhr+++

Drei Drehleitern sind im Einsatz und die Feuerwehren aus Römerstein, Grabenstetten, Bad Urach, Dettingen und Metzingen. DRK Ortsverein Hülben, Kreisbrandmeister sind vor Ort. Getränke für die Einsatzkräfte stellt das Rathaus zu Verfügung.

+++12:23 Uhr+++

Offenbar ist Dämm-Material in Brand geraten, die Brandstelle ist von der Feuerwehr bereits lokalisiert worden. Die Feuerwehr ist nun dabei, das Dach des Gebäudes zu öffnen, um den Brand löschen zu können.