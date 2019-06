Nach dem Winter ist vor dem Winter! Während die Tage endlich wieder länger werden, ist genau der richtige Moment, um sich auf die nächste dunkle Jahreszeit vorzubereiten und Haus und Wohnung einbruchsicher zu machen. Immerhin steht die Urlaubszeit schon in den Startlöchern und auch im Sommer sind Einbrecher auf Diebestour.

Mit wenig viel erreichen

Schon wenige und oftmals recht einfache Veränderungen an Fenstern und Türen können einem potentiellen Eindringling das Leben richtig schwer machen. Einbrecher hoffen immer auf möglichst leichte Beute.Stoßen sie jedoch auf Widerstand, so geben sie ihr Vorhaben nicht selten gleich wieder auf.

Auch Telefonbetrüger haben es auf Bargeld und wertvollen Schmuck abgesehen, indem sie mit äußerst kreativen Methoden als angebliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte, als sonstige Amtspersonen oder in Not geratene Enkelkinder anrufen. Sie setzen dabei meist ältere Menschen mit haarsträubenden Lügengeschichten derart unter Druck, bis diese teilweise ihr gesamtes Erspartes aushändigen.

Deshalb informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Reutlingen in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Bürgerinnen und Bürger darüber, wie sie sich und ihr Eigentum am besten vor einem Einbruch schützen können und gibt unter dem Motto "Vorsicht Abzocke" praktische Tipps zum Schutz von Betrügern aller Art.

Infomobil in Pliezhausen

Mit einem Infomobil, in dem zahlreiche technische Sicherungen ausgestellt sind, geht die Polizei vor Ort. Interessierte finden das Informationsfahrzeug am Freitag, 28. Juni, von 8.30 bis 15 Uhr in Pliezhausen, Marktplatz.

Präventionsexperten sind vor Ort und beantworten gerne alle Fragen rund um die Themen Einbruchschutz, Trickdiebstahl und Betrug.

Beratungen am Wohnhaus

Außerdem können auf Wunsch Beratungen direkt am Wohnhaus oder Firmenkomplex vereinbart werden, um ein exakt auf das jeweilige Gebäude zugeschnittenes Sicherheitspaket zu schnüren.