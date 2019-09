Wann zieht schon mal eine komplette Schule um?

1200 Kisten sind in den alten Schulgebäuden ein- und in den neuen wieder ausgepackt worden. Schulsozialarbeiterin Christel Bahnmüller-Luft hat einen Plan erarbeitet, auf dem zu sehen war, was wohin muss. Sie war von Beginn an in der Projektgruppe, die das organisierte, im Laufe der Zeit sei sie in die Aufgabe hineingewachsen, sagt sie, „ich habe dabei auch viele neue Dinge gelernt“. Mit einem Farbleitsystem hat das Umzugsunternehmen dann nach den Ferien alles an den richtigen Platz gebracht und die Lehrer sind eine Woche früher aus den Ferien gekommen, um ihre Klassenzimmer einzurichten.

Hochwasser zum Ferienbeginn

Als Ende Juli noch ein Hochwasser das Untergeschoss des alten Gebäudes flutete, sorgte dies für einen ordentlichen Schrecken.

Aber: Der Schaden war nicht allzu verheerend und die Zeit reichte aus, um die Schule startklar fürs neue Schuljahr zu machen. „Am Ende hatten wir sogar noch eine Woche Puffer“, sagt Bahnmüller-Luft. Darauf können sie zurecht stolz sein. Ebenso darauf, dass wirklich fast alles angekommen ist: Von den 1200 Kisten fehlte am Ende nur eine, bepackt mit Ablagefächern und Bastelscheren, also ein Verlust, der durchaus zu verschmerzen sein wird. „Es war eine Gemeinschaftsleistung, die dann zum Erfolg geführt hat.“

Es wird lebendig im Neubau

Nun wird das Gebäude mit Leben gefüllt, wie Dr. Rolf Hägele zum Schulstart gestern Morgen freudig betonte. Es gab eine kurze Feier mit einer Aufführung der Grundschüler, bevor die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Kreppel gemeinsam mit Hägele das Band durchschnitt und die Schule für den Betrieb freigab. „Es ist eine Zäsur“, so Hägele, „für die Grundschüler beginnt heute eine neue Ära“. Den großen Bahnhof mit Fest und Prominenz wird es allerdings erst im kommenden Schuljahr geben, wenn die offizielle Einweihung stattfindet und alles komplett fertig ist. Denn auch wenn der Schulbetrieb nun anläuft, was ja das Wichtigste ist, gibt es natürlich noch einiges zu tun. Die Küche wird derzeit noch eingebaut, bis es so weit ist, essen die Schüler weiter im Foyer der Schillerhalle. Auch der Außenbereich wird noch auf Vordermann gebracht und der Rundbau mit den Fachräumen ist noch nicht fertig.

Die Ganztagsbetreuung hat bereits zur Mitte der Ferien die Arbeit aufgenommen, die neuen Räume sind größer und heller sowie natürlich alle im Neubau. Die Akustik sei hervorragend, lobt Bahnmüller-Luft und auch der Außenbereich zur Schillerschule hin ist optisch enorm aufgewertet worden. Die Betreuung wird außerdem stärker frequentiert, mehr als 100 Kinder sind jetzt angemeldet, das heißt rund ein Viertel der Schüler nimmt das Angebot wahr. Mehr als 700 Schüler sind nun an der Schillerschule untergebracht, die von 70 Lehrern unterrichtet werden. Für sie alle ist nun ein Schulzentrum errichtet worden, das mehr bietet als einen Ort zum Lernen, nämlich auch einen Ort zum Verweilen und sich wohlfühlen.

