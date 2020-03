Nach der Entscheidung der Landesregierung ab Dienstag, 17. März, landesweit alle Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien zu schließen, richtet auch die Stadt Bad Urach eine Kinder-Notfallbetreuung ein. Wie die Stadt auf ihrer Homepage am Freitag mitteilt, werden alle Erziehungsberechtigten von Kindern in Bad Uracher Kindertagesstätten am Montag von den Kita-Leitungen informiert. Die Information der Schulkinder und deren Erziehungsberechtigten werde von den Schulen beziehungsweise dem Kultusministerium übernommen, teilt die Stadt mit.

Kritische Infrastruktur schützen

Die Einrichtung einer Kita-Notfallbetreuung in Sonderfällen ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten aufrecht zu erhalten. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche.

Ansprechpartner im Fall des Bedarfs

Grundvoraussetzung für eine Notfallbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigte eines Kita-Kindes (beziehungsweise der oder die Alleinerziehende), in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Die Notfallbetreuung erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Betreuungszeit der Kindertagesstätten.

Im Falle eines berechtigten Bedarfs, bittet die Stadt Bad Urach darum, sich direkt an die Kita-Leitung oder an Fachbereichsleiterin Oxana Lobes zu wenden. Weitere Auskünfte erteilt sie unter: (0 71 25) 15 63 85 oder per E-Mail, unter: Lobes.oxana@bad-urach.de.