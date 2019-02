Römerstein Schulsanierung im Kostenrahmen

Römerstein / Alexander Thomys

Die Sanierung der Bestandsgebäude und die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Vordere Alb am Standort in Böhringen um eine Mensa und ein neues Unterrichtsgebäude biegt derzeit auf die Zielgerade ein. Der Kostenrahmen steht, das Millionenprojekt wartet mit keinen bösen Überraschungen auf.

„Wir haben das gut über die Bühne gekriegt“, freute sich Bürgermeister Matthias Winter. Denn: Die Angebote der jeweiligen Handwerker blieben teilweise unterhalb der Kostenkalkulation des Planungsbüros. Realistisch sind am Ende Gesamtkosten in Höhe von 4,1 Millionen Euro. Spatenstich war im September 2017. Schon damals ging man von vier Millionen Euro aus. Also: Eine Punktlandung. Wenn es so bleibt.

Derzeit wird noch am Mensa-Anbau, in der Aula, im Lehrerzimmer und im Musiksaal gearbeitet. Die Gemeinschaftsschule Vordere Alb mit ihren Standorten in Böhringen und Hülben hat bereits für den 20. Juli ein Einweihungsfest geplant. „Wir sind guten Mutes, dass dieser Termin auch eingehalten werden kann“, freut sich Bürgermeister Matthias Winter.