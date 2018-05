Grabenstetten Schulfest besiegelt Kooperationen

Grabenstetten / Alexander Thomys

Das Schulfest an der Grabenstetter Rulamanschule war in diesem Jahr ein besonderes, denn gefeiert wurde im Rahmen der Projektwoche zu den Kelten auch die Besiegelung neuer Kooperationen: Mit der Keltengruppe Riusiava, in welcher sich Erwachsene der Nachstellung des Lebens der Kelten verschrieben haben, und dem Förderverein Heidengraben.

Die Idee hierzu kam von der Riusiava-Gruppe, wie Schulleiterin Alessandra Saravanja erzählt. „Die Keltengruppe kam auf uns zu mit dem Angebot, einen Workshop für unsere Schüler zu organisieren“, berichtet Saravanja. „Wir kamen dann auf die Idee, diesen Workshop im Rahmen unserer Projektwoche zu veranstalten und diese zu nutzen, um den Schülern die Kelten näher zu bringen.“ Mit erwachsenen „Kelten“ an Bord ging das gleich viel einfacher. „Tradition und Heimat sind eine Säule in unserem Schulprofil“, sagt die Schulleiterin. Da liegen die Kelten nah – und der Heidengraben direkt neben der Grabenstetter Schule.

Die Projektwoche indes hatte es in sich. So präsentierten sich die Schüler allesamt in keltischen Gewändern, mit Ledersäckchen und Armschonern, die mit Hilfe der Keltengruppe gebastelt wurden. Für deren Mitglieder gab es beim Schulfest von den Grundschülern Rosen zum Dank – während die großen Kelten als Zeichen des Applaus mit ihren Stöcken und Speeren gegen ihre Schilder schlugen.

Eigene Schilder hatten die Kinder ebenfalls. Martin Schirmer hatte sie zugesägt und vorbereitet, die Kinder sie dann in der Projektwoche beeindruckend bemalt – und ganz nebenbei einiges über die Symbolik der Kelten gelernt. Zum Schulfest waren die Schilder in der Rulamanschule ausgestellt und sorgten für die passende Atmosphäre.

Besuch im Keltenmuseum

Im Verlauf der Projektwoche wurde aber nicht nur im Schulhaus gebastelt und gelernt: So führte Rose Gruner die Grundschüler durch das Keltenmuseum, am Freitag endete die Projektwoche dann mit einer Wanderung entlang des Heidengrabens. Die Kelten finden an der Rulamanschule dagegen so schnell kein Ende. „Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Keltengruppe fortführen und intensivieren“, kündigt Schulleiterin Saravanja an. So folgt am 23. und 24. Juni ein großes Keltenfest auf dem Schulgelände, das von der Keltengruppe Riusiava organisiert wird.

Unabhängig von der Kelten-Projektwoche zeigte das Schulfest ganz praktisch, was mit einer engagierten Lehrerschaft und den Eltern auf die Beine gestellt werden kann. „Manche Eltern haben heute extra frei genommen, um beim Schulfest zu helfen und das Zelt aufzubauen“, berichtete Saravanja. Urlaub genommen haben auch einige Mitglieder der Keltengruppe, um die Projektwoche zu ermöglichen. Beim Schulfest selbst standen dann die Elternbeiräte hinter dem Grill, während die Getränke in Selbstbedienung zur Verfügung standen. Mit einer „Kasse des Vertrauens“, die sich im Laufe des Abends augenscheinlich gut füllte.

Eine große Aufgabe hatten sich auch Ulrike Kazmaier, Nadja Boss und Patrizia Haase vom Elternbeirat im Vorfeld der Projektwoche gestellt. Zusammen mit Schulsekretärin Britta Klingler nähten sie für alle Grundschüler passende Tuniken.