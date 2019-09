Sieben-Keltern-Schule

Die Schüler der Sieben-Keltern-Schule starten am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Bonifatius-Kirche für die Klassen 2 bis 4 ins neue Schuljahr. Um 9.15 Uhr erfolgt dann die Begrüßung der Klassen 2, 3 und 4 auf dem Pausenhof. Am Donnerstag, 12. September, findet um 19 Uhr für die Eltern von Erstklässlern, die als Ganztageskinder angemeldet sind, ein Informationsabend statt. Um 20 Uhr ist dann der Elternabend für alle Eltern, deren Kinder in die Klasse 1 der Sieben-Keltern-Schule eingeschult werden. Einschulung ist am Dienstag, 17. September. Um 8.30 Uhr beginnt der ökumenische Einschulungsgottesdienst in der Bonifatiuskirche, um 9.30 Uhr werden die Schulanfänger im Klassenzimmer begrüßt und um 10 Uhr beginnt die Aufnahmefeier in der Stadthalle. Danach beginnt die erste Unterrichtsstunde.

Neugreuthschule

In der Neugreuthschule starten alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule von Klasse 2 bis 4 und der Werkrealschule ab Klasse 6 am Mittwoch, 11. September, um 8.05 Uhr mit dem Unterricht. Unterrichtsende ist am ersten Tag nach den Ferien für die Werkrealschüler um 11.30 Uhr, für die Grundschüler um 11.55 Uhr. Die Ganztagsschule endet um 16.05 Uhr. Am Abend ist um 19.30 Uhr der erste Elternabend für die Eltern der Erstklässler. Die neuen Fünftklässler werden am Donnerstag, 12. September, um 14.30 Uhr bei der Aufnahmefeier im Musiksaal mit ihren Eltern begrüßt. Einschulungsfeier für die Erstklässler ist am Freitag, 13. September, 9 Uhr, mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Friedenskirche. Um 10.30 Uhr folgt dann eine Aufnahmefeier mit Eltern in der Mensa. Am Montag, 16. September, ist um 8 Uhr der ökumenische Gottesdienst für die Klassen 2 bis 4 in der Friedenskirche.

Seyboldschule Metzingen

Der Unterricht in der Seyboldschule beginnt für die Klassen 2 bis 9 am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr.

Uhlandschule Neuhausen

In der Uhlandschule in Neuhausen ist am Mittwoch, 11. September, um 8.15 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 9, Unterrichtsende ist um 11.45 Uhr.

Glemser Schule

An der Glemser Schule beginnt der Unterricht für die Jahrgangsstufe 2 um 8.30 Uhr, Unterrichtsende ist um 12 Uhr.

Am Freitag, 13. September, findet in der evangelischen Kirche in Glems um 8.30 Uhr und in der Zwölf-Apostel-Kirche in Neuhausen um 8.45 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst für alle Schüler und Erstklässler statt. Um 9.45 Uhr ist dann die Schulaufnahmefeier in der Otto-Single-Halle in Glems, um 10.15 Uhr die Schulaufnahmefeier in der Aula der Uhlandschule Neuhausen.

Schönbein-Realschule

Für die Klassen 6 bis 10 der Schönbein-Realschule beginnt der Unterricht am Mittwoch, 11. September, um 8.05 Uhr, Unterrichtsende ist um 10.40 Uhr. Am Donnerstag, 12. September, ist um 14 Uhr die Aufnahmefeier in der Mensa im Schulzentrum Neugreuth für die Klassen 5. Am Freitag, 13. September, findet um 7.20 Uhr eine Andacht zum Schulbeginn in der Friedenskirche für die Klassen 5 bis 10 statt.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium startet ins neue Schuljahr am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Martinskirche für die Schüler der Klassen 6 bis K2, um 9 Uhr ist dann Unterrichtsbeginn. Am Donnerstag, 12. September, werden die Schüler der Klasse 5 um 15.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Bonifatius-Kirche und anschließend um 16.15 Uhr in der Neuen Aula willkommen geheißen.

Das könnte dich auch interessieren: