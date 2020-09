Unter besonderen Bedingungen wegen der Corona-Pandemie startet am Montag, 14. September, die Schule wieder. Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5, alle Lehrerinnen, Lehrer und Eltern müssen auf dem Schulhof und auch in den Gängen der Schulgebäude einen Mund-Nasenschutz tragen und die Abstandregeln beachten. Alle Schülerinnen und Schüler müssen am ersten Schultag eine von den Eltern unterschriebene Gesundheitsbestätigung mitbringen.

Sieben-Keltern-Schule

Der Unterricht an der Sieben-Keltern-Schule geht für die Klassen 2 bis 4 am Montag um 8.30 Uhr mit einer Begrüßung auf dem Pausenhof los. Stufe 2 soll sich beim Regendach einfinden, Stufe 3 vor der Stadthalle Richtung Eingang Schule und Stufe 4 zwischen den Tischtennisplatten. Die Elternabende und auch die Aufnahmefeiern für die Erstklässler finden für jede Klasse einzeln statt. Am Dienstag, 15. September um 18 Uhr ist Elternabend für ein Elternteil der Klasse 1 a, um 18.30 Uhr für ein Elternteil der Klasse 1 b, um 19 Uhr für ein Elternteil der Klasse 1 c und um

19.30 Uhr für ein Elternteil der Klasse 1 d. Die Eltern werden gebeten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und das Material ihrer Kinder mitzubringen, sowie die Gesundheitsbestätigung und die Anmeldung zur Einschulungsfeier. Sie werden am Haupteingang abgeholt. Die Einschulung der Erstklässler ist dann am Donnerstag, 17. September, für Klasse 1 a um 8 Uhr, für Klasse 1 b um 8.45 Uhr, für Klasse 1 c um 9.30 Uhr und für Klasse 1 d um 10.15 Uhr.

Uhlandschule

In der Uhlandschule ist für die Klassen 3 und 4 am Montag um 8.05 Uhr Unterrichtsbeginn, für die Klassen 2 um 8.20 Uhr. Am Mittwoch, 16. September starten dann die Erstklässler. In Glems findet dafür um 9.30 Uhr ein ökumenischer Einschulungs-Gottesdienst in der Otto-Single-Halle statt mit anschließender Einschulungsfeier um 10.15 Uhr. In Neuhausen ist für die Klassen 1 der Gottesdient um 11 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche Neuhausen, die Einschulungsfeier für die Klasse 1 a ist um 14 Uhr in der Aula der Uhlandschule, für die Klasse 1b um 15 Uhr, ebenfalls in der Aula.

Neugreuthschule

In der Neugreuthschule starten am Montag um 8.05 Uhr die Klassen 2 bis 4 und 6 und 7, um 8.20 Uhr beginnen die Klassen 8 bis 10, um 9 Uhr die Internationale Vorbereitungsklasse. Abends um 19.30 Uhr ist dann der erste Elternabend für die Eltern der Klassen 1a und 1b. Auch sie müssen zum Einlass einen Mund- und Nasenschutz tragen. Am Dienstag, 15. September um 9 Uhr erfolgt dann die Aufnahme der Fünftklässler auf dem Schulhof. Am Mittwoch, 16. September kommen dann auch die Erstklässler zu ihrem ersten Schultag. Die Klasse 1 a startet um 8.15 Uhr in der Mensa, die Klasse 1 b um 10.15 Uhr ebenfalls in der Mensa.

Seyboldschule

In der Seyboldschule beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 9 am Montag um 8 Uhr. Die Einschulungsfeier ist am Donnerstag, 17. September um 9.45 Uhr im Veranstaltungsraum.

Schönbein-Realschule

In der Schönbein-Realschule ist am Montag um 8.05 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10. Am Dienstag, 15. September um 7.30 Uhr ist in der Aula die Aufnahmefeier für die Klassen 5 a und 5 b, um 9.15 Uhr für die Klassen 5 c und 5 d.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium startet der Unterricht für die Klassen 6 bis K1 am Montag, um 8 Uhr. Die Einschulung der Klassen 5 erfolgt jeweils zu einem gesonderten Termin in der Neuen Aula. Für die Klasse 5 a ist die Einschulung am Montag um 14.30 Uhr, für die Klasse 5 b um 15.30 Uhr. Die Klasse 5 c starte am Dienstag, 15. September um 14 Uhr, die Klasse 5 d um 15 Uhr und die Klasse 5 e um 16 Uhr. Alle einen guten Start und viel Erfolg im neuen Schuljahr.