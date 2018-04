Metzingen Schülerzahlen liegen auf Rekordniveau

Metzingen / swp

Musikschulleiter Bruno Seitz sorgte auf der jährlichen Routine-Mitgliederversammlung der Metzinger Bildungseinrichtung mit einer Mitteilung für eine erfreuliche Überraschung. Fast nebenbei teilte er mit, dass er Mitte April mit überzeugenden 117 von 121 Stimmen in das Präsidium des Landesmusikschulverbands gewählt wurde.

Die Anwesenden kommentierten das mit einem Sonderbeifall, denn dadurch ist auch die Musikschule Metzingen landesweit noch weiter in den Blickpunkt gerückt. „Wir sind jetzt direkt am Ball“, so Seitz zu den Möglichkeiten, intensiv die Zukunft der Musikschulen im Land mitzugestalten. Mit diesem Ehrenamt und seiner Tätigkeit im Landesmusikrat kann er Kompetenz, Erfahrung und Wissen für die Bildungseinrichtungen im Land und auch für die musiktreibenden Vereine einsetzen.

Außerdem ist dadurch die Metzinger Musikschule direkt an die Informationsquellen angeschlossen und kann mehr Verantwortung in ihrer Vorbildfunktion übernehmen. Bisher ist sie zum Beispiel eine von sechs Modellschulen, über die gerade ein Film im Hinblick auf ein Inklusionsprojekt gedreht wird.

Im Bereich Inklusion hat sich die Schülerzahl in Metzingen auf inzwischen 40 verdoppelt, das Inklusionsensemble „Flauto Granate“ gewann 2017 einen Inklusionspreis, und mit der stellvertretenden Musikschulleiterin Betina Seegers-Diez ist eine Vertreterin für diesen Bereich im Landesverband.

Außerdem hat die „gesunde Musikschule“ gerade die erneute Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen und bietet Angebote wie Alexandertechnik oder präventive Stressbewältigung. Zudem leistet sie auch zu den Zertifizierungen in Dettingen und Grafenberg ihren Beitrag. Die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden trägt zur Planungssicherheit der Musikschule bei durch veränderte Budgetierungsvereinbarungen über die anteiligen Kosten. Das wurde in allen Jahresberichten positiv und mit Dankbarkeit hervorgehoben.

Derzeit sind 37 Lehrkräfte für statistisch gesehen insgesamt 1700 Schüler zuständig, davon knapp 300 aus Kooperationen. Das ist der höchste Stand an Schülerzahlen bisher, wobei zu sagen ist, dass bisher die Schülerzahl nach „Belegungen“, also Unterrichtsstunden, berechnet wurde, jetzt nach Teilnehmerzahl. Insgesamt sei die Schülerzahl aber etwa mit rund 1000 gleichgeblieben, so Seitz. Der Trend gehe vom Einzel- zum Ensembleunterricht. Derzeit gibt es 18 Ensembles an der Musikschule.

Die Personalkosten betragen rund 96 Prozent des Budgets. Die Tariferhöhungen können selbst durch Einsparungen kaum aufgefangen werden. Dennoch kann die Musikschule mit Zuversicht und Optimismus in ihr Jubiläumsjahr 2019 gehen. Dieses 50-jährige, erfolgreiche Bestehen wird mit einem Festakt und Konzert am 10. Februar gefeiert. Außerdem wird der Landesverband der Musikschulen seine Mitgliederversammlung in Metzingen durchführen, was eine besondere Würdigung der Leistung darstellt.

Die Finanzen sind in Ordnung, wie die Kassenprüfer feststellten, so dass die Vorstandsmitglieder einstimmig entlastet wurden und die Musikschule auf Erfolgskurs bleiben kann.