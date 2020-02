In einer unbeheizten Kammer ist Eva Umlauf, geborene Hecht, am 19. Dezember 1942 zur Welt gekommen. Im „Durchgangslager zur Hölle“. So hat ein Freund der Familie, Ján Karsai, das Arbeitslager der Nationalsozialisten bei Nováky in der damaligen Slowakischen Republik später in einem Gedicht genannt. Die ersten beiden Jahre ihres Lebens waren von Stacheldraht umzäunt. Das war der kleinen Eva aber nicht bewusst, dank ihrer liebevollen Eltern, die im Lager geheiratet hatten. Als Zweijährige wurde sie zusammen mit beiden von dort ins Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz im seit 1939 vom Deutschen Reich besetzten Teil von Polen deportiert – so fatal das klingt, die erst 21-jährige, im vierten Monat schwangere Agnes Hecht und ihre „Evitschka“ hatten dabei noch Glück.

Bis zwei Tage vor ihrer Ankunft am 2. November 1944 waren einige Tausend nicht zur schweren KZ-Arbeit einsetzbare Mütter und Kinder noch von den an der „Judenrampe“ ankommenden Viehwaggons direkt in die Gaskammer getrieben worden. Durch die vorrückende Rote Armee der Sowjetunion waren die Nazis von November an jedoch auf dem Rückzug. Hitlers SS machte sich daran, ihre millionenfachen Morde dort zu vertuschen.

Tätowierung für eine Zweijährige

So wartete auf die jüdische Familie nicht unmittelbar der sichere Tod. Doch die „übliche Prozedur“ mussten sie wie Millionen Juden, Sinti, Roma und Homosexuelle vor ihnen durchlaufen, wie die heute 77-Jährige in ihren 2016 erschienenen Lebenserinnerungen schreibt: „ewiges Warten in eisiger Kälte, Abgabe jeglichen eigenen Besitzes, Kontrolle sämtlicher Körperöffnungen, Rasur aller Körperbehaarung, Desinfektion, Ausstattung mit völlig verdreckten, unzureichenden Häftlings-, ja welches Wort passt hier? -Anzüge wohl kaum, vielleicht -Lumpen? Registrierung, und das heißt im Fall von Auschwitz auch Tätowierung.“

Da wurde ihnen der Stempel aufgedrückt, das Zeichen in die Haut graviert, damit sie es niemals mehr ablegen könnten. So hat es ihr die Mutter immer wieder erzählt.

Bewusstsein und Trauma

Sie habe keine bewussten Erinnerungen an jene Zeit, sagt die Autorin des Buchs „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen“ – auch der Titel ist ein Zitat aus Ján Karsais Gedicht „Das Zeugnis“. Doch wenn die Mutter beschrieb, wie ein Mitgefangener nach einer geeigneten Stelle auf dem Arm der knapp Dreijährigen suchte, und zustach, meinte sie, die Nadel in der Haut zu spüren.

„Du schriest kurz auf, dann hörtest du auf zu atmen“, erzählte Agnes Hecht ihrer Tochter. Als Kinderärztin und Psychoanalytikerin diagnostiziert die heute in München lebende dreifache Mutter rückblickend einen respiratorischen Affektkrampf. Das komme bei Unter-Vierjährigen immer wieder vor, wenn sie sich sehr erschreckten.

„Totenehrung und Lebensbejahung“

Seit 75 Jahren also trägt Eva Umlauf auf dem inneren Unterarm die Tätowierung „A 26 959“ – das Zeichen der angestrebten vollkommenen Entmenschlichung der Juden durch die Nationalsozialisten. Sie akzeptiert die Nummer, aber vielmehr als „Totenehrung und Lebensbejahung in einem“, als Auftrag, Zeugnis abzulegen von der gemeinsam mit der Mutter erlittenen Geschichte. Auch wenn sie bald darauf getrennt wurden: Sie kam schwerkrank auf die Station von Dr. Josef Mengele, der an ihr jedoch keine seiner berüchtigten Experimente durchführte.

Vater nach Befreiung erschossen

Der Vater, Imrich Hecht, 33 Jahre, wurde nur eine Woche vor der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar vor 75 Jahren in ein anderes Lager verlegt. Dort wurde er bei einem Todesmarsch am 20. März erschossen, von Nazis getötet, wie alle anderen Verwandten der einst großen Familie.

Da sie so krank, und auch ihre hochschwangere Mutter nicht transportfähig war, blieben Agnes und Eva Hecht nach der Befreiung zunächst in Auschwitz. Dort wurde im April ihre Schwester Nora geboren, erst im Juli kehrten sie heim.

Leute sagten, „Was für ein Wunder!“

In Trencin in der Westslowakei an der Grenze zum heutigen Tschechien sagten die Leute: „Ach Agi, Sie leben noch, und die Kinder leben noch, was für ein Wunder!“, erzählt die lebhafte, humorvolle Zeitzeugin am Sonntag im Haus auf der Alb.

Anlässlich des Jahrestags der KZ-Befreiung und der Tagung „Auschwitz heute“ war sie zu einer Lesung in dem Seminarhaus der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) bei Bad Urach zu Gast. Sie habe erst später verstanden, „was eigentlich los war“, berichtete sie dort vor „erfreulich vielen, auch jungen Menschen“.

Es folgte ein bewegtes, anscheinend normales Leben mit Höhen und Tiefen. Nach dem Krieg hatte man erstmal andere Sorgen, als die Vergangenheit aufzuarbeiten, die Zeiten waren schwer, auch die kommunistische Diktatur unterdrückte die jüdische Religion.

Schatten der Vergangenheit drängen hoch

Doch tiefer als jede Tätowierung sitzt das frühkindliche Trauma. Als Kind spürt man auch das, was einem nicht erzählt wird, erklärt die Psycho-Therapeutin. Belastungssituationen triggern die unbewussten Erinnerungen, „die Schatten der Vergangenheit drängen an die Oberfläche“.

Anfang 1967 mit ihrem ersten Mann, ebenfalls Auschwitz-Überlebender, „ins Land der Täter zu kommen war nicht einfach“. Doch erst während ihrer dritten Schwangerschaft, mit 42 Jahren, kamen die Angstzustände. Als sie 2014 einen Herzinfarkt erlitt, beschloss die erfolgreiche Ärztin, mithilfe von Historikern, Leidens- und Zeitgenossen und Archiven ihre Lebensgeschichte zu recherchieren. Und fortan als Zeitzeugin über Auschwitz, Birkenau und die Folgen der dort umgesetzten Mordmaschinerie zu sprechen.

Was Schüler von ihr wissen wollen

Das nutzten am Sonntag unter anderem sechs Schüler der kaufmännischen Georg-Goldstein-­Schule: Jannik Feick, Sajra Grozdanic, Emily Heinkel, Evelyn Saibel, Tim Streicher und Lukas Wolf interessierte etwa, „Welche Rolle spielt ihre Familiengeschichte für Ihre Kinder?“, „Was bedeuten Ihnen Mahnmale und Gedenktage?“ und „Wie fühlen Sie sich, wenn Sie nach Auschwitz zurückkommen?“ – Schrecklich, sagte die Frau, die dort 2011 eine Rede zum Jahrestag der Befreiung gehalten hatte. Sie spüre die Leere. Und die Toten.

Die aus Bosnien stammende Sajra Grozdanic wollte von der Shoah-Überlebenden, die jüngst auch in der „New York Post“ vorgestellt wurde, wissen: „Macht Ihnen der Rechtsruck in Europa Sorge?“ – Auf jeden Fall, das hätte sie nie für möglich gehalten, sagt die 77-Jährige darauf.

Ist heute die Zahl auf ihrem Arm durch das Wachstum ihres Körpers auch unscharf und anders als im Gedicht ihres Freundes Ján Karsai „allenfalls noch blassblau“: „Wir müssen wirklich wachsam sein und dürfen nicht vergessen: Es gibt nur Menschen, keine Untermenschen!“