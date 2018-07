Metzingen Schüler freuen sich über Freibadgutscheine

Metzingen / Luisa Scheurer

Eine lange Schlange von Kindern sammelt sich vor dem Verlagsgebäude der SÜDWEST PRESSE in Metzingen. Für je zwei Einser im Zeugnis gibt es von Verlagsleiter Tim Hager (rechts) und Redaktionsleiter Peter Kiedaisch einen Eintrittsgutschein für das Dettinger Freibad. „Da lohnt es sich, gut in der Schule zu sein“, freut sich eine Viertklässlerin. Sie ist eine von vielen Schülern, die nicht das erste Mal bei der Aktion dabei sind. Einige kommen jedes Jahr, um ihre Belohnung abzuholen. „Ich freue mich jedes Jahr darauf. Nächste Woche löse ich zusammen mit meinen Freunden direkt ein paar Gutscheine ein“, ergänzt sie. Auch die Eltern sind begeistert: „Jetzt können die Ferien so richtig anfangen.“