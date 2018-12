Metzingen Schüler bedroht

Metzingen / swp

Mehrere Schüler sind am Dienstagvormittag auf dem Gelände der Schule in der Neugreuthstraße belästigt und bedroht worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge überquerten gegen 11.45 Uhr ein Mann und eine Frau von der Neugreuthstraße herkommend das Schulgelände. Dabei soll die Frau mit einem Elektroschocker, einem sogenannten Taser, hantiert haben. Als das Paar von mehreren Schülern angesprochen wurde, richtete die Frau den Taser auf die Schüler und bedrohte sie. Anschließend liefen beide über die Wiesenfläche in Richtung in Florianstraße/B312 weg. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Frau wird als Anfang 20 Jahre alt und mit dunklen, schulterlangen Haaren beschrieben, die zu einem Zopf gebunden waren. Bekleidet war sie mit einer dunklen Hose und einer dunklen Lederjacke mit Fellbesatz. Der Mann soll etwas älter gewesen sein. Er war etwa 170 Zentimeter groß und hatte ein rundliches Gesicht mit einem Drei-Tage-Bart. Er trug eine blaue Jacke mit rot-weißen Streifen und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Hinweise bitte an das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0.