Neuhausen Schönheiten im Samtkleid

Neuhausen / Regine Lotterer

An der Haustüre von Elsbeth und Reinhold Reusch begrüßt das Christkind die Gäste: Es trägt ein edles gelbes Kleid, das mit feiner Spitze verziert ist und wunderbar zu seinem schwarzgelockten Haar passt. Zwei Stockwerke weiter oben, direkt unterm Dach, haben sich seine zahlreichen Geschwister häuslich eingerichtet. 70 Puppen residieren dort, alle hat Elsbeth Reusch individuell eingekleidet. „Ich bin fürs Nähen geboren“, sagt die Neuhäuserin.

Den Umgang mit Nadel und Faden hat sie von der Pike auf gelernt: Mit 15 begann sie ihre Ausbildung bei einer Schneiderin in Metzingen, später fand sie Arbeit in der damals blühenden Textilindustrie der Sieben-Keltern-Stadt. Als sie mit 60 in Rente ging, entdeckte sie ihre Liebe zur Welt der Puppen. Manche fand sie auf Flohmärkten, andere kaufte sie im thüringischen Rauenstein, eine Stadt, in der sie nach dem Mauerfall gleich mehrfach zu Besuch war. Schließlich sitzt hier die berühmte Schildkröt-Puppen und Spielwaren GmbH, aus deren Kollektion manch schönes Exemplar den Weg ins Ermstal fand. Dort angekommen, sind die neuen Mitbewohner von Elsbeth Reusch liebevoll ausstaffiert worden. Eine der Puppen darf sich dabei besonders geehrt fühlen: Sie trägt ein hübsches, rotes Samtkleid, das hervorragend mit ihren blauen Augen harmoniert. Der Stoff stammt vom Gesellenstück, das Elsbeth Reusch zum Abschluss ihrer Schneiderlehre anfertigte. Andere Kleider entstanden aus Blusen, Röcken oder Hemden ihrer beiden Töchter, auch manches Babyjäckchen fand auf diese Weise einen neuen Besitzer.

Beim Schäferlauf

Für ihre drei Enkeltöchter hat Elsbeth Reusch ebenfalls schon gesorgt: Für jedes Mädchen steht eine als Braut geschmückte Puppe bereit. Der Ausstellung zur Zierde gereicht zudem ein Jägersmann, der in Lederhosen gekleidet, sein Gewehr locker um die Schulter hängend, in die Ferne blickt.

Detailgetreu gearbeitet ist auch die Neuhäuser Tracht, die Elsbeth Reusch für einen Puppenherrn und eine Puppendame fertigte. Beide durften übrigens schon zum Uracher Schäferlauf mitkommen. Gemeinsam mit der Neuhäuser Trachtengruppe sind sie, in einem Leiterwagen liegend, an tausenden Zuschauern vorbeigezogen. Wie lange Elsbeth Reusch an der Tracht gearbeitet hat, weiß sie heute nicht mehr: „An einem Tag wird man damit jedenfalls nicht fertig“, sagt sie augenzwinkernd. Eine originalgetreue Tracht für eine Puppe zu nähen sei genau so aufwendig wie für einen Erwachsenen. Jeden Stich, jede Naht an den Kleidern ihrer Puppen hat Elsbeth Reusch eigenhändig angebracht, darauf legt sie Wert. Dabei sind alle Kleider Maßarbeit. Die Plastikkörper sind exakt vermessen, damit Wams, Hose und Bolero wie angegossen sitzen.

Ihre Puppenmädchen hat Elsbeth Reusch übrigens fast alle mit Spitzenunterhosen ausgestattet. Ohnehin präsentiert sich ihre große Puppenfamilie mit einer gewissen Grandezza. Die Herren tragen gerne Krawatte oder Fliege, Weste und Uhrenkette. Die Damen schmücken sich mit Halsketten, Anstecknadeln, Täschchen oder Blumensträußchen. Von anderen Puppenmüttern lässt sich Elsbeth Reusch bei ihren Kreationen nicht beeindrucken. Sie entwirft alle Modelle selbst und orientiert sich dabei an ihrem Geschmack und ihrer Fantasie: „Ich mache das, was ich möchte.“

Für die kleineren Puppen steht im Hause Reusch sogar ein eigenes Wohn- und Schlafzimmer bereit: Die Puppenstube, die Elsbeth Reusch einst von ihrer Patentante erhielt, ist immer noch vollständig eingerichtet, die Möbel sind Unikate. Auch das Puppenklo fehlt nicht, es ist in einem eigenen, kleinen Räumchen untergebracht und verfügt über einen soliden Holzdeckel. Nicht alle Puppen, die Elsbeth Reusch im Laufe der Zeit erwarb, waren in bestem Zustand. Im Gegenteil. An dieser Stelle kam dann immer ihr Mann Reinhold ins Spiel. Er reparierte die Plastikköpfe und sorgte dafür, dass herabhängende Gliedmaßen wieder funktionstüchtig wurden. Mitunter hat er für die neuen Hausgenossen Wiegen oder Puppenstühlchen gebaut, damit es die Damen und Herren aus Plastik in Neuhausen auch hübsch gemütlich haben.