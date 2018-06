Attraktion Schöne Aussichten für den Steinriesen

Gächingen / Maria Bloching

Seit jeher werden Wanderer von dieser Stelle aus mit einem fantastischen Ausblick über die Alb, bei gutem Wetter sogar bis nach Oberschwaben und in die Alpen belohnt. 20 Jahre lang gab ein Relief auf einem Steinblock Auskunft über das herrliche Panorama, das sich direkt vor eigenen Augen abspielt. Doch der Zahn der Zeit nagte an dem massiven Jurablock, der Stein war stark verwittert und bröselte auseinander. Nach und nach passte er nicht mehr in die schöne Landschaft. Für die Gächinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, die den Koloss einst dort platziert hatte, ein guter Grund, hier tätig zu werden. Dank der finanziellen Unterstützung der Familienbrauerei Dinkelacker, die seit 2010 bereits 29 Maßnahmen des Schwäbischen Albvereins mit über 10 000 Euro gefördert hat und für dieses Projekt 900 Euro zuschoss, war es möglich, jetzt einen neuen Panoramastein am gleichen Standort aufzustellen. Der Weißjurablock aus Wilsingen wiegt rund drei Tonnen und misst 1,1 Kubikmeter. Er wurde vom Gächinger Ortsvereinsvorsitzenden Fritz Pettenon in 78 Arbeitsstunden bearbeitet, so dass das bisherige Relief in den Stein eingelassen werden konnte. Durch diesen Steinriesen erfährt das Gebiet nahe des Birkenhofs nun eine attraktive Aufwertung. Im Rahmen einer naturkundlichen Wanderung wurde er am Donnerstagabend feierlich von Fritz Pettenon, Gauobmann des Ermsgau, Werner Schrade, dem ehemaligen Vizepräsidenten des Schwäbischen Albvereins, Reinhard Wolf, sowie von Rolf Lohbrunner von der Dinkelbrauerei eingeweiht. Dieser sieht sich mit seinem Stuttgarter Unternehmen in der Verantwortung, sich für den Erhalt und die Verschön­erung der Heimat einzusetzen. Dank des jährlichen Fördertopfs ist es möglich, insbesondere Wanderwege, Aussichtspunkte, Rast- und Freizeiteinrichtungen sowie Natur- und Kulturdenkmäler instand zu setzen.

Natürlich gingen auch die zahlreichen Wanderer an diesem Abend nicht leer aus. Sie wurden vom Dinkelacker Partymobil kostenlos mit Getränken und Speisen verköstigt.