In Metzingen wird das Angebot für kostenlose Corona-Schnelltests für die Bürger deutlich ausgeweitet. Unter der Federführung der Stadt wurde gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Metzingen, der DLRG-Ortsgruppe und der Feuerwehr eine neue Teststrecke eingerichtet. Das hat die Stadtverwaltung gestern mitgeteilt. Bürger können sich jeweils dienstags von 18 bis 20 Uhr, mittwochs von 9 bis 11 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr in der Festkelter auf dem Kelternplatz testen lassen.

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler zeigt sich erfreut über das neue Testangebot. Gemeinsam mit den Hilfsorganisationen sei für die Kelternstadt eine kostenlose und zuverlässige Testmöglichkeit geschaffen worden. „Da steckt richtig viel Herzblut, Aufwand und Engagement von allen Beteiligten drin. Es ist klasse, dass wir einmal mehr alle an einem Strang ziehen, um die Menschen so gut es geht vor dem Virus zu schützen und die Infektionen einzudämmen.“ In den vergangenen Wochen hatte der DRK-Ortsverein bereits im kleineren Rahmen Corona-Schnelltests für jedermann angeboten. Getestet wurde vom Roten Kreuz bislang einmal pro Woche. Nun wird die Aktion mit vereinten Kräften und der Unterstützung der Stadt, die ab kommenden Dienstag die Regie übernimmt, auf drei Termine pro Woche ausgeweitet. Dafür, so die Stadt, brauche es vor allem deutlich mehr Helferinnen und Helfer, mehr Tests und mehr Organisation. „Nur gemeinsam lässt sich eine solch breite Aktion schultern. Wir sind überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist in der aktuellen Situation – vor allem mit Blick auf die Virusmutationen, die sich leider immer schneller verbreiten“, betont der Oberbürgermeister.

Damit so viele Menschen wie möglich die Chance nutzen, sich testen zu lassen, ist die Aktion kostenlos. Durchgeführt werden die Test mit einem Abstich durch die Nase. Es handelt sich um Antigen-Schnelltests. Bis das Ergebnis vorliegt, dauert es in der Regel rund 15 Minuten. Der gesamte Testvorgang dauere etwa 30 Minuten.