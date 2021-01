Durch den verstärkten Schneefall in den vergangenen Tagen gibt es vielerorts zahlreiche Schneeskulpturen zu sehen. Neben dem obligatorischen Schneemann/Schneefrau haben sich die „Künstler“ aber auch an Hasen, Hunden sogar einem Hochzeitspärchen versucht. Dankeschön an die SWP-Leser, die uns die Fotos zur Verfügung gestellt haben.