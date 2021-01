Anhaltender Schneefall hat in der Nacht zum Montag, den 25.01.2021, für glatte Fahrbahnen gesorgt. Viele Straßen in den den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und Zollernalbkreis sind schneebedeckt und könnten dadurch glatt sein. Also: Vorsichtig beim Autofahren!

52 Unfälle: Zumeist Auffahrunfälle

Der Winterdienst ist aktuell im Dauereinsatz, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Der Polizei Reutlingen meldet für die vier Regierungsbezirke, zwischen Mitternacht und neun Uhr Montagvormittag, bislang 52 Unfälle. Zumeist handelte es sich um leichte Auffahrunfälle oder Rutscher mit Blechschaden, ohne Verletzte. Derzeit gibt es keine größeren Verkehrsbehinderungen, trotz anhaltenden Schneefalls in der Region, erklärte ein Polizeisprecher. Durch das geringere Verkehrsaufkommen aufgrund des Corona-Lockdowns sei das große Verkehrschaos, zum Beispiel auf der B27, ausgeblieben.

Weitere Infos folgen.