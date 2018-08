Metzingen Schmuckstücke hinter alten Mauern

Am Sonntag ist Weinkulturtag

Der Weinkulturtag wird am Sonntag von 11 bis 18 Uhr gefeiert. Um 11 Uhr wird das Grüne Häusle an der Weinbergsteige offiziell eingeweiht. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen. Direkt vor Ort bewirtet der Förderkreis Metzinger Keltern die Besucher, es gibt ein Festzelt. Serviert werden Steaks und Currywurst. Weitere Stationen sind am oberen Traufweg des Weinbergs zu finden, zentraler Anlaufpunkt ist die Grillstelle am Ostlandkreuz. Hier finden die Besucher auch einen Informationsstand. Entlang der Strecke gibt es verschiedene Stationen, an denen die Gäste regionale Gerichte genießen können. Außerdem können sie Schnuppertouren mit dem E-Bike unternehmen. Die Weinerlebnisführer bieten um 12.30 und um 14.30 Uhr Führungen auf dem Weinerlebnisweg an. Treffpunkt ist am Grünen Häusle. Schnupper-Lach-Spaziergänge starten um 12 und um 15 Uhr am Infopunkt. Den gesamten Tag über fährt ein kostenloser Shuttle-Bus. Start ist am Weinbaumuseum am Kelternplatz. Weitere Stationen sind am Rewe in der Nürtinger Straße, am Grünen Häusle, am Parkplatz Ostlandkreuz und am Falkenberghaus.