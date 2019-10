Sven Fischer ist in der Region alles andere als ein Unbekannter. Geboren und aufgewachsen in Reutlingen fand er schon früh seinen Weg zur Musik. „Ich bin Schlagzeuger aus Leidenschaft“, sagt er über sich selbst.

Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er Schlagzeug und mit acht Jahren hatte er seinen ersten Unterricht. Die erste Band gründete er im zarten Alter von 13. Dies war auch der Anfang der Band „Pleyskool“, mit der er beim Emergenza-Bandcontest Baden-Württemberg im Finale stand. Nach der Auflösung von „Pleyskool“ gründete Fischer mit Sänger Andreas Marwein die Band „Hatstik“, mit der sie 2007 den Regio-Music-Spot-Contest in Reutlingen und 2008 den Balinger-Bandcontest gewannen. „So konnten wir den Veranstalter Horst Franz überzeugen, 2009 auf dem legendären Bang Your Head-Festival zu spielen“, blickt Fischer zurück. 2008 kam auch schon das passende Album „The Way beyond help“ auf den Markt.

Im Artist-Tonstudio Pfullingen machten sie dann das dritte und letzte Album „Psychodelic“. Bereits 2009 saß er zusätzlich bei der Band „Contracrash“ aus Balingen an den Drums. Sie spielten Tourneen in Deutschland, Portugal und der Schweiz. 2010 folgte ein Highlight: Der Auftritt auf dem „Moto-Club-Faro-Festival“ in Portugal vor 40 000 Menschen mit Bands wie Gotthard/Roger Hodgson. 2012 folgte ein Gig beim „Heaven Shall Burn“ beim Rock am Fichtenwald. 2013 gewann „Contracrash“ den Deutschen Hard-Rock-Award vom Rock und Pop-Musikerverband in Mannheim.

2015 kam die Platte „thy Kingdom come“ auf den Markt, die auch als „best metal Album“ 2014 vom Musikerverband ausgezeichnet wurde. Von 2014 bis 2019 hat Sven Fischer bei den Hardrockern „Pussy Sisster“ mitgespielt, die viele aus diversen TV-Sendungen kennen.

Jetzt startet Sven Fischer erstmals mit einem Solo-Album durch, seit 2017 arbeitet er an dem „Fischerproject“, wie er es schlicht nennt und das die musikalische Vielfalt des Drummers widerspiegelt. Am Samstag, 5. Oktober, wird es ab 20.30 Uhr im franz.K vorgestellt. Bereits ab dem Vortag, dem 4. Oktober, ist das passende Album „Lost in the Universe“ erhältlich. „Von Pop bis Metal ist alles vorhanden, aber in erster Linie wird es eine bombastische Live-Show werden“, verspricht der Drummer, der auch als Sänger auf dem Album zu hören sein wird.

Alle Songs wurden von Sven Fischer und Sven Gallinsky produziert, die Texte stammen ebenfalls aus Fischers Feder. Sam Budja, Lea Krebs, Melisa Polat, Selin Schönbeck, Andreas Ritter, Tobias Kirst, Fabian Häckel, Sarina Wijasuriya, Sven Gallinsky und Markus Brunner werden mit Licht und Videos live performen.

