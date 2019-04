Die Nabu-Gruppe hat schon viel erreicht. Vor allem deswegen, weil die große Zahl aktiver Mitglieder immer wieder tatkräftig zu Werke geht.

Vielfalt, Nachhaltigkeit, Vernetzung sind für die Nabu-Gruppe Metzingen nicht nur Schlagworte, sondern Inhalt und erlebnisreicher Auftrag für ihr vielfältiges und umfangreiches Engagement im praktischen Natur- und Umweltschutz, insbesondere im gesamten Ermstal. Es war für den Ersten Vorsitzenden Horst Lang und den zweiten Vorsitzenden Dietmar Schurr bei der Jahreshauptversammlung in ihrer kurzweiligen Powerpoint-Präsentation offensichtlich persönlich wohltuend, über eine solch handelnde und zahlreiche Gruppe berichten zu können. Stolz und froh ist man über die aktuell 684 Mitglieder. Aber einen persönlichen Dank, Anerkennung und ein Geschenk bekamen all die Kreativen und Schaffer: Hanna Armbruster; Anette, Anke und Frank Arnold; Kuno Buck; Rolf Frey; Albrecht Gorthner; Torsten Heinzenröder; Waltraud Hoyer; Michael Höller; Susanne Jost; Andreas Knapp; Sven Krug; Günter Lerch; Uli Lorch; Heino Pauly; Karl Raißle; Ute und Jörg Seitz; Detlef Schollmeier und Rolf Veit. All diese Wertschätzung kam auch im Grußwort von Bürgermeisterin Jacqueline Lohde zum Ausdruck. Vernetzung von geschützten Lebensräumen zum Biotopverbund, da ist die Nabu-Gruppe Metzingen, vom Entstehen in den 80er Jahren an, stetig dran. Bekam der Schmiedstobelsee seine Generalsanierung, wird nun der Steuchenteich in diesem Herbst die lebensnotwendige Entschlammungskur bekommen.

Finanzierung gesichert

Die Finanzierung ist durch die behördliche Zusage gesichert, und auch der erkleckliche Eigenanteil kann durch eine bereits erwirtschaftete Rücklage finanziert werden. Fachwissen und viel Tüftelei wurden bereits mehrmals für die Damm- und Mönchsicherung eingesetzt. Die Gruppe möchte auch Blühflächen schaffen: „Natur nah dran“, heißt ein Wettbewerb, auch als Anreiz auch für die Kommune Metzingen..

Auch beim gedeihlichen Engagement im praktischen Artenschutz mit der Schule Neuhausen und Glems bleiben beide Seiten gerne dran. Und auch ein besonderes Schutzprojekt wurde auf das gesamte Ermstal erweitert: „Naturschutzfachliche Aufwertung von Betriebsgelände“. Aber auch an der medialen Präsenz mit der Neugestaltung der Homepage und verschiedenen Flyern möchten Michael Höller, Waltraud Hoyer und Horst Lang über die Gruppe informieren.

Das könnte dich auch interessieren:

Neckartenzlingen Die Geschichte wird neu geschrieben Die Kommune möchte eine aktuelle Ortsgeschichte erstellen lassen.