Was macht eigentlich die Musikerin und Kultsängerin Gitte Haenning, die im Jahr 1963 mit ihrem Titel „Ich will nen Cowboy als Mann“ große Erfolge feierte? Zumindest was die mittlerweile 74-Jährige am Donnerstag, den 25.02.21, unternommen hat, ist recht gut belegt.

Gitte Haenning besucht die Gemeinde Hülben

Die in Dänemark geborene Sängerin, sie lebt heute in Berlin, stattete der Gemeinde Hülben nämlich einen Besuch ab. „Sie wollte auf den Spuren der Kelten wandeln und hat sich begeistert von unserer kulturhistorischen Geschichte gezeigt“, freute sich Bürgermeister Siegmund Ganser in den sozialen Medien über den besonderen Gast. Auf Wunsch von Gitte Haenning wurde ihr Besuch zunächst geheim gehalten – sie wollte Inkognito bleiben. Siegmund Ganser führte die frühere Schlager-Ikone so ganz unbehelligt und bei strahlendem Sonnenschein durch den Ort, hin zu besonderen Ein- und Ausblicken rund um Hülben.

Kelten auf der Schwäbischen Alb Das Erlebnisfeld Heidengraben wird Realität Vordere Alb