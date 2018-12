Metzingen Schlägerei in Café

Metzingen / swp

Am frühen Samstagmorgen ist es in einem Lokal in der Ulmer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen.

Es war gegen 02.45 Uhr, als ein zunächst verbaler Streit in eine handfeste Schlägerei mündete. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um fünf beteiligte Personen gehandelt hat, die zuerst im Nebenraum der Gaststätte aufeinander losgingen. Als sich das Ganze dann auch noch in den Gastraum verlagerte, verließen die unbeteiligten Gäste fluchtartig die Lokalität.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen

Bei dem Konflikt wurde auch Inventar als Wurfgeschoss oder Schlagwerkzeug genutzt. Das örtliche Polizeirevier fuhr die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an und konnte so die Auseinandersetzung beenden. Alle fünf Personen erlitten leichte Verletzungen, die anschließend ärztlich versorgt werden mussten. Der angerichtete Schaden wird auf über 1 000 Euro geschätzt. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zeugen und weitere Geschädigte des Geschehens werden gebeten, sich unter Telefon an das Polizeirevier Metzingen zu wenden.