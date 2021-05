Am 17. Mai kann der Schlachtbetrieb im Metzinger Schlachthof wiederaufgenommen werden, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt hat. Der Schlachtbetrieb wird jetzt so umorganisiert, dass er den Anforderungen des im Dezember neu beschlossenen Arbeitsschutzkontrollgesetz genügt.

