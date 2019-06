Ab Montag, 8. Juli, sind Sitzplatzkarten und Festabzeichen in der Bad Uracher Entdeckerwelt zu haben.

Der Vorverkauf von Festabzeichen, Sitzplatzkarten für den Festplatz „Zittelstatt“ und Eintrittskarten für das Festspiel „D`Schäferlies“ beginnt am Montag, 8. Juli, um 8 Uhr in der Entdeckerwelt, Bismarckstraße 21. Die weiteren Vorverkaufszeiten sind täglich jeweils von 10.30 bis 16 Uhr. Samstags und sonntags ist der Vorverkauf in der Entdeckerwelt jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet.