Das dritte Kreisreiter-Paar bilden die 20-jährige Anna Schneider und der 23-jährige Jochen Bauer. Beide stammen aus Bad Urach, sie jedoch lebt nun in Mannheim. In ihrem Familienstammbaum finden sich gleich mehrere Metzger. Anna Schneider ist etwa die Tochter des Vorreiters und Metzgermeisters Wilfried Schneider. In ihren Freizeit kocht und reitet sie gerne. Jochen Bauer, Mechatroniker von Beruf, bewirtschaftet gerne den Pferdehof seiner Eltern und spielt Fußball in seiner Freizeit.