Metzingen Narren: Metzingens OB entmachtet

Metzingen / swp

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler blickt dem Augenblick seiner symbolischen Niederlage am Schmotzigen Donnerstag gegen die vereinte Narretei ganz entspannt entgegen. Freundlich lachend und in wohl gesetzten Versen begrüßt er die Vertreter der Goischter Weisau im Rathaus. Einen Schlüssel übergibt er den Hästrägern sogar freiwillig: Dieser gehört zu einem Zimmer im alten E-Werk, wo die Metzinger Narren ein eigenes Domizil erhalten. Ein lang gehegter Wunsch, wie Martina Drechsler, Vorstand der Narrenzunft, sagt. Jahr für Jahr haben die Sauen ihren Traum von den eigenen vier Wänden in ihren Büttenreden vorgetragen, nun dürfen sie endlich mit Sack und Pack einziehen: „Es ist eine Sensation, dass wir endlich einen Raum haben“, sagt Martina Drechsler. Einen Saustall, wie sie das neue Domizil liebevoll nennt.

Um die 15 Hästräger sind bei der Metzinger Narrenzunft im Augenblick aktiv. Das ist für eine Fasnets-Diaspora nicht schlecht, findet Martina Drechsler: „Der Verein hat sich in den vergangenen 20 Jahren entwickelt.“

Der große Traum, einen großen Fasnetsumzug durch die Sieben-Keltern-Stadt zu organisieren, ist für die Goischter Weisau freilich bislang nicht in Erfüllung gegangen. Auch aus Kostengründen, wie Martina Drechsler erklärt. Sie bleibt diesbezüglich aber optimistisch. Wer weiß, sagt sie, was die Zukunft bringt.