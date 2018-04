Bleichstetten Sanierung oder Neubau?

Bleichstetten / Simon Wagner

Nach der Bestandsaufnahme des Schadensbilds fiel die Analyse von St. Johanns Bürgermeister Florian Bauer knapp, aber eindeutig aus: „Solange das Gebäude in diesem Zustand ist, wird dort kein Kindergarten stattfinden.“ Durch einen Riss in der Dachfolie drang Anfang März Wasser in das Gebäude ein. Die Befürchtungen von Ortsbaumeister Antonio Bergamo, wonach das gesamte Flachdach feucht geworden ist, haben sich bestätigt. In Augenschein nahm er auch die übrige Gebäudehülle und stieß auf eine lange Liste weiterer Schäden. Unter anderem gelangt durch die wohl beschädigte Bodenplatte zusätzliche Feuchtigkeit ins Innere.

Ein fortgesetzter Betrieb wäre unter diesen Voraussetzungen gegenüber den Kindern, aber auch Erzieherinnen, aus Gesundheitsgründen unverantwortlich, machte Bauer klar. Die elf Bleichstetter Kindergartenkinder werden also bis auf absehbare Zeit weiter das Ausweichquartier in der Lonsinger Krippe besuchen müssen. Einzig der Bleichstetter Vereinsraum könnte nach der provisorischen Absicherung des 45 Jahre alten Gebäudes und nachdem Schimmel ausgeschlossen werden kann, den Betrieb wieder aufnehmen. Soweit die unschönen Nachrichten, die Bauer und Bergamo dem versammelten Rat am Mittwochabend detailliert aufschlüsselten. Die Botschaft: Mit der Sanierung des Daches ist es nicht getan. Eine grundlegende Kernsanierung des 45 Jahre alten Gebäudes, so eine grobe Kostenschätzung aus dem Jahr 2016, wird allerdings mit über 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Die hohe Summe war für Bürgermeister Bauer Anlass, grundsätzliche Fragen aufzuwerfen und den Blick auf das gesamte Areal zwischen Kirche und Vorderberg zu weiten. Er kann sich vorstellen, die Aufnahme des Bereichs in das Landessanierungsprogramm (LSP) oder in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) anzustreben, um die Bleichstetter Innenentwicklung voranzutreiben. Möglich erscheint ihm, nach entsprechenden Förderzusagen, der Neubau eines Bürgerhauses auf dem Gelände des Schulgartens, der auch Räumlichkeiten für einen Kindergarten bereithält.

„Niemand redet von der Schließung des Bleichstetter Kindergartens“, betonte Bauer gleich mehrmals und wehrte den möglichen Eindruck ab, die Gemeinde wolle die Einrichtung klammheimlich sterben lassen. Die Diskussion über die Zukunft des Gebäudes will er von der Diskussion um die St. Johanner Kindergartenstruktur abgelöst wissen. Den Ergebnissen der eingesetzten Kindergarten-Kommission soll nicht vorgegriffen werden, unterstrich er.

Gleichwohl plädierte er dafür, sich gemeinsam und ergebnisoffen auf den Weg zu machen. Die Gemeinde prüfe etwa derzeit auch, ob der Kindergarten in die Alte Schule gleich gegenüber untergebracht werden kann. Ob Sanierung, ob Abriss, ob An- oder Neubau, an welcher Stelle und in welcher Struktur – diese und andere Planspiele waren am Mittwoch Thema im Rat und sollen baldmöglichst in einer Einwohnerversammlung unter der bewussten Einbeziehung der Bleichstetter vorgestellt und diskutiert werden.

Geht es nach Gemeinderat Swen Schober, soll bis vor der Sommerpause fest stehen, wohin die Reise geht. Andernfalls sieht er die Gefahr, Fördermittel zu verschlafen und sich obendrein noch in möglichen Planungsvarianten zu verzetteln.