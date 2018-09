Die Woche Peter Kiedaisch über die Sache mit der Energie Salomon hat doch Recht

Metzingen / Peter Kiedaisch

Wie sich die Zeiten nicht ändern! Das Weltall ist mittlerweile ja nun auch schon wieder 13 Milliarden Jahre alt, insofern wäre es nur zu verwunderlich, würden sich eingeschliffene Verhaltensmuster jemals ändern. Für einen kurzen Moment schien es fast so: In Fukushima erschütterte der größte anzunehmende Unfall ein Kernkraftwerk. Und weil der Radioaktivität etwas Ungemütliches anhaftet, verlor im konservativen Baden-Württemberg der amtierende Ministerpräsident Mappus die Wahl gegen den Grünen-Kandidaten Kretschmann. Vom Ländle aus ging der Ruf nach dem Ausstieg aus dem Verbrauch fossiler Energien in alle Welt, insbesondere nach Berlin. Kühn bis vorschnell schien der biblische König Salomon widerlegt, der vor 3000 Jahren gesagt haben soll, unter dieser Sonne geschehe nichts Neues. Immerhin waren Energie-Lobbyisten kurz davor, in die Knie zu gehen. Aber, und das wusste Salomon schon damals, abgerechnet wird zum Schluss. Es kommt nur darauf an, wie man den Schluss oder das Ende definiert. Nun, um es am Beispiel einer 600 Jahre alten Eiche im Hambacher Forst zu verdeutlichen: Für sie zieht die Kettensäge den Schlussstrich. Jetzt wird also ein kompletter Wald abgeholzt, um dort Braunkohle fördern zu können. Wie sollen sich Mitglieder des Metzinger Arbeitskreises Energie fühlen, die sich seit Jahren bemühen, Einfluss auf kommunalpolitische Entscheidungsträger zu nehmen, wenn, was sie im Kleinen aufbauen, vom Wimpernschlag eines Energieriesen eingerissen wird? Weiter nördlich zündelt die Bundeswehr mit Granaten und setzt ein Moor in Brand, während offene Grillstellen wegen der Hitze verboten sind. Und was sollen die denken, die ihren in die Jahre gekommenen Diesel nur noch zum Schrottpreis verkaufen können, weil sie mit ihm nicht mehr nach Stuttgart fahren dürfen? Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein, jetzt wurde auch noch ein Skandal ruchbar. Eine englische Königsfamilienschwiegertochter soll die Tür ihres Wagens nach dem Aussteigen selbst zugeschlagen haben. Dabei müsste das laut Protokoll ein Handlanger für sie übernehmen. Und wer sich je gefragt hat, was die jungen Frauen in ihr Handy plappern, wenn sie es beim Straßenüberqueren im 90-Grad-Winkel vor ihr Gesicht halten, hat vielleicht die leise Ahnung, es könnte jetzt, da die ersten 13 Milliarden Jahre dieser Welt vorbei sind, vielleicht gar niemanden interessieren.