Metzingen RunMates – Der Trainingslauf für MudMates

Metzingen / swp

Die ersten Teams sind angemeldet und schon in Vorbereitung auf den 21.09.2019!

Zum Kennenlernen der MudMates-Strecke (noch ohne Hindernisse, dafür mit ordentlich Höhenmetern auf ca. 11km verteilt) findet an jedem 1. Sonntag im Monat ein Trainingslauf statt. Die Anzahl der Laufgruppen (von Genießern bis zu sportlich ambitioniert) hängt von den zur Verfügung stehenden Guides ab. Treffpunkt ist jeweils um 14h auf dem Schotterparkplatz Bongertwasen (gegenüber dem Schlemmerstüble). Die Läufe finden bei jedem Wetter statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Just do it!

Nächster Termin: 06.01.2019

Weitere Infos unter: www.mudmates.de.

Kontakt:: Markus Dorau,

Tel.: 0178 9778643

