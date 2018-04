Neuhausen Ruheplatz mit herrlichem Ausblick

Von Gabriele Böhm

Ein Bänkle! Spaziergänger unterhalb des Hofbühls am Saulbach oder im Gewand Benzer gegenüber vom Wasserwerk dürften hocherfreut über zwei neue Sitzgelegenheiten sein. Zu verdanken sind sie der Neuhäuser Vereinsgemeinschaft. „Wir haben die Bänke dort aufstellen lassen, wo viele vorbeikommen und von wo aus man einen herrlichen Blick auf unsere Landschaft hat“, sagt Klaus Rümmelin, Organisator der Gemeinschaft.

Erlös vom Kinderfest

Ihren Ursprung haben die Bänke im Dorf- und Kinderfest, das es seit mindestens 60 Jahren gibt und das auch 2016 wieder mit großem Erfolg stattgefunden hatte. „Die Vereinsgemeinschaft hat für die Bewirtung gesorgt und Spielstationen aufgebaut“, so Wolfgang Fritz, ebenfalls Organisator. Insgesamt 14 Vereine und Institutionen mit rund 300 Ehrenamtlichen hatten das Fest gestaltet. Je nach geleisteter Stundenzahl wurde der Erlös verteilt. „Davon wird ein Teil für vereinseigene Zwecke genommen“, sagt Rümmelin. Beispielsweise seien spezielle Geldbeutel für die Bedienungen bei Festen davon gekauft worden. „Dann haben wir uns gefragt, was man mit dem Rest an sozialen Projekten verwirklichen könnte.“ 2017 habe man beispielsweise Spielgeräte für den Spielplatz am Rösegarten angeschafft.

In diesem Jahr habe man sich für Bänke entschieden, um „etwas an die Neuhäuser zurückzugeben“, aber auch Gästen etwas zu bieten. Angefertigt wurden die rustikalen, sich gut in die Landschaft einfügenden Möbel vom Forsthof Metzingen unter Verwendung von Eiche und Douglasie, die direkt aus dem Metzinger Wald kommen. „Normalerweise müsste man 700 bis 800 Euro für die Bänke rechnen. Aber es wurde günstiger, weil wir sie bei der Stadt bestellt haben“, erläuterte Rümmelin. Die Bänke sind auf einer Metallschiene solide im Boden verankert. „Die Schiene ermöglicht auch, die Holzbretter irgendwann problemlos ersetzen zu können.“ Doch erstmal solle man für lange Zeit den Blick auf Neuhausen, Metzingen, Achalm, Glems und Rossfeld genießen können. Selbst wenn Mais angebaut würde, könnte man am Saulbach im Sitzen noch den Kirchturm sehen. Rümmelins Dank gilt nicht nur den Vereinen, sondern auch der Gemeinde Dettingen, Eigentümerin des dortigen Grundstücks. „Die Kooperation funktionierte problemlos.“ Zu erkennen sind die neuen Bänke an der Plakette „Gespendet von der Neuhäuser Vereinsgemeinschaft. Kinderfest 2016“

Alle zwei Jahre findet eine Hockete oder das Kinderfest statt. „Wir kommen dann zusammen und die Aufgaben werden wie auf einem türkischen Basar vergeben“, meint Rümmelin lachend. Der Schwerpunkt liege auf der Bewirtung. „Jeder bringt ein, was er hat: eine Fritteuse, einen Grill oder Geschirr.“ Aber auch Spiele würden von der Vereinsgemeinschaft organisiert. Die Feste seien die Hauptsache, doch auch zwischendrin gebe es Aktionen. So habe man 2017 ein Benefizkonzert mit großer Beteiligung für den Tafelladen organisiert.

Früher hätten die einzelnen Vereine getrennt voneinander agiert. „Aber zusammen ist es viel effektiver und macht auch mehr Spaß“, so Wolfgang Fritz. Neuhausen habe glücklicherweise eine dörfliche Struktur, in der vieles „auf kleinem Wege“ funktioniere. Außer den Vereinen machten auch Feuerwehr, Schule, Kindergärten, das WIM-Haus Metzingen oder die Kirche mit. „Aber das ist immer eine temporäre Zweckgemeinschaft, die mit der Abrechnung des Erlöses endet“, erläutert Rümmelin.