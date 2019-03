Die in Metzingen lebende Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) hat kurz mal das Metier gewechselt: sie tritt an bei der RTL-Show „Let’s Dance“. Dieser Tage trainiert sie in einer Reutlinger Tanzschule mit Profitänzer Erich Klann.

Aus Insiderkreisen ist zu hören, dass sie doch noch etwas Übung benötigt. Ob sie am Freitag eine Runde weiterkommt, wird auch davon abhängen, ob sie locker genug wird, um die Jury zu überzeugen. Die Live-Sendung wird um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Derzeit wird sie von RTL fürs Tanztraining abgeschirmt. Wer Sabrina Mockenhaupt außerhalb des Fernsehers sehen möchte, muss nur in Metzingen die Augen offen halten. Dort rennt sie und rennt und rennt und rennt.

