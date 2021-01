In den vergangenen Wochen kam es in Kroatien zu mehreren schweren Erdbeben, bei denen eine Vielzahl an Häusern und weite Teile der Infrastruktur zerstört oder beschädigt wurden.

Der DRK Kreisverband Esslingen hat direkten Kontakt zum Roten Kreuz in Sisak und plant einen Hilfstransport direkt in die betroffene Region an das örtliche Rote Kreuz Sisak.

„Nach Rücksprache mit den Vertretern des örtlichen Roten Kreuzes können wir gezielt die Hilfsgüter organisieren, welche die Menschen in der Region brauchen und einen Hilfstransport organisieren“, so der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter des DRK Esslingen, Martin Kuhn.

Was benötigt wird

Demnach werden besonders folgende Gegenstände benötigt: Zelte, mobile Heizungen, Stromerzeuger, Kabeltrommeln und Verlängerungskabel, Wasserkocher, elektrische Kochplatten, Klapp- und Reisebetten, unbenutzte Decken und Leinentücher, Waschmittel und Sanitärreiniger, Töpfe, Teller und Besteck, Winter-Schlafsäcke, Feldküche und Zubehör, Schutz- und Hygienematerial sowie Desinfektionbsmittel.

Darüber hinaus bemüht sich das DRK auch um direkte Spenden von Firmen – von Hygieneartikeln über haltbare Lebensmittel bis hin zu Zelten und Küchenausstattung.

Abgabetermine

Der DRK Ortsverein Dettingen unterstützt die Hilfsaktion der Kollegen aus Esslingen. Sie nehmen die oben genannten Hilfsgüter an folgenden Tagen an der Fahrzeughalle des DRK Dettingen in der Vogelsangstraße an, und zwar am Samstag, 23 Januar, von 14 bis 17 Uhr; Dienstag, 26. Januar von 16.30 bis 18.30 Uhr; Donnerstag, 28. Januar, von 16.30 bis 18.30 Uhr; Freitag, 29. Januar, von 14.30 bis 17 Uhr.

Wer an diesen Terminen keine Zeit hat oder keine Möglichkeit hat, um die Spenden vorbeizubringen , kann sich unter Telefon (01 77) 8 28 11 13 melden und einen anderen Termin oder eine Abholung vereinbaren.

Spendenkonto

Neben Sachspenden sammelt der DRK Kreisverband Esslingen auch Geld über ein separates Spendenkonto. Mit den Spenden sollen der Kauf von Zelten, einem Fahrzeug sowie Laptops und Druckern realisiert werden. Die Bankverbindung hierzu lautet: Kreissparkasse Esslingen, IBAN: DE58 6115 0020 0000 6390 00, Stichwort: Kroatienhilfe.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des DRK übernehmen die Kontrolle der abgegebenen Spenden und verpacken diese für den am 4. Februar geplanten Transport. „Bitte spenden Sie nur brauchbare und unbeschädigte Dinge, die Sie auch selbst noch verwenden würden“, bittet Kuhn.